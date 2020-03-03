«Динамо» змінило півскладу і виграло перший матч у 2020 році (відео)



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Фран Соль забив перший за тривалий час м'яч і поклав початок погрому ковалівців Іван Вербицький

Півматчу кияни грали в більшості

Команда київського «Динамо» здобула впевнену перемогу в «Битві за Київщину» - матчі 21-го туру чемпіонату України над «Колосом» із села Ковалівка.

Після поразки від СК «Дніпро-1» минулої п’ятниці тренер «біло-синіх» Олексій Михайличенко змінив пів складу. І, з огляду на підсумковий результат, не прогадав.

«Динамо» (Київ) – «Колос» (Ковалівка) – 2:0

Голи: 1:0 – Фран Соль (40). 2:0 – Віктор Циганков (55)

«Динамо»: Денис Бойко – Кендзьора, Денис Попов, Артем Шабанов, Олександр Караваєв – Мохаммед Кадірі – Віктор Циганков (к), Дуелунн (Георгій Цитаїшвілі, 87), Шапаренко (Шепелєв, 31), Карлос Де Пена (Вербіч, 52) – Фран Соль. Тренер – Олексій Михайличенко

«Колос»: Євген Волинець – Євген Єфремов, Віталій Гавриш (к), Кирило Петров, Владислав Ємець – Олег Ільїн (Євген Морозко, 63), Павло Оріховський, Андрій Богданов, Вільг’яльмссон – Задоя – Володимир Лисенко (Олег Кожушко, 46). Тренер – Руслан Костишин

Судді: Віталій Романов (Дніпро) – Олександр Войтюк (Запоріжжя), Дмитро Запорожченко (Запорізька область)

Попередження: Шапаренко (11), Артем Шабанов (28), Фран Соль (43) – Кирило Петров (22), Владислав Ємець (32)

Вилучення: Задоя (45+2)

3 березня. Київ. НСК «Олімпійський»

«Динамо» не мало великої переваги впродовж усього першого тайму, але кінцівка першої 45-хвилинки змінила все. Спершу Фран Соль, вдало зігравши на добиванні після влучання у стійку Карлоса Де Пени, рахунок відкрив. А невдовзі Євген Задоя, грубо зігравши в середині поля, залишив свою команду в меншості.

У нерівних складах шансів у «Колоса» не було. Правда, на початку другого тайму гості могли рахунок зрівняти, проте «Динамо» врятував Денис Бойко. А невдовзі Віктор Циганков ефектним дальнім ударом забив удруге і зняв питання про переможця остаточно.

Набравши 42 очки, «Динамо» повернулося на друге місце. У «Колоса» - 26 пунктів і він замикає першу шістку.

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