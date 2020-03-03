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    «Динамо» змінило півскладу і виграло перший матч у 2020 році (відео)

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    Фран Соль забив перший за тривалий час м'яч і поклав початок погрому ковалівців - «Динамо» змінило півскладу і виграло перший матч у 2020 році (відео)
    Фран Соль забив перший за тривалий час м'яч і поклав початок погрому ковалівців
    Іван Вербицький

    Півматчу кияни грали в більшості

    Команда київського «Динамо» здобула впевнену перемогу в «Битві за Київщину» - матчі 21-го туру чемпіонату України над «Колосом» із села Ковалівка.

    Після поразки від СК «Дніпро-1» минулої п’ятниці тренер «біло-синіх» Олексій Михайличенко змінив пів складу. І, з огляду на підсумковий результат, не прогадав.   

    «Динамо» (Київ) – «Колос» (Ковалівка) – 2:0

    Голи: 1:0 – Фран Соль (40). 2:0 – Віктор Циганков (55)

    «Динамо»: Денис Бойко – Кендзьора, Денис Попов, Артем Шабанов, Олександр Караваєв – Мохаммед Кадірі – Віктор Циганков (к), Дуелунн (Георгій Цитаїшвілі, 87), Шапаренко (Шепелєв, 31), Карлос Де Пена (Вербіч, 52) – Фран Соль. Тренер – Олексій Михайличенко

    «Колос»: Євген Волинець – Євген Єфремов, Віталій Гавриш (к), Кирило Петров, Владислав Ємець – Олег Ільїн (Євген Морозко, 63), Павло Оріховський, Андрій Богданов, Вільг’яльмссон – Задоя – Володимир Лисенко (Олег Кожушко, 46). Тренер – Руслан Костишин

    Судді: Віталій Романов (Дніпро) – Олександр Войтюк (Запоріжжя), Дмитро Запорожченко (Запорізька область)

    Попередження: Шапаренко (11), Артем Шабанов (28), Фран Соль (43) – Кирило Петров (22), Владислав Ємець (32)

    Вилучення: Задоя (45+2)

    3 березня. Київ. НСК «Олімпійський»

    «Динамо» не мало великої переваги впродовж усього першого тайму, але кінцівка першої 45-хвилинки змінила все. Спершу Фран Соль, вдало зігравши на добиванні після влучання у стійку Карлоса Де Пени, рахунок відкрив. А невдовзі Євген Задоя, грубо зігравши в середині поля, залишив свою команду в меншості.

    У нерівних складах шансів у «Колоса» не було. Правда, на початку другого тайму гості могли рахунок зрівняти, проте «Динамо» врятував Денис Бойко. А невдовзі Віктор Циганков ефектним дальнім ударом забив удруге і зняв питання про переможця остаточно.

    Набравши 42 очки, «Динамо» повернулося на друге місце. У «Колоса» - 26 пунктів і він замикає першу шістку.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга Віктор Циганков Беньямін Вербіч Георгій Цитаїшвілі Микола Шапаренко Фран Соль Денис Бойко Арні Вільг'яльмссон Андрій Богданов Володимир Шепелєв Олександр Караваєв Артем Шабанов Міккель Дуелунн Томаш Кендзьора Денис Попов Павло Оріховський ФК «Колос» (Ковалівка) Мохаммед Кадірі Карлос Де Пена Кирило Петров Владислав Ємець Олексій Михайличенко Руслан Костишин Володимир Лисенко Євген Задоя Євген Морозко Євген Волинець Олег Ільїн Олег Кожушко Віталій Гавриш Євген Єфремов
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