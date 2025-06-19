Британська розвідка пояснила, як загострення на Близькому Сході вплине на Росію

Російська Федерація бачить у конфлікті між Ізраїлем та Іраном певну вигоду

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном негативно вплине на майбутнє постачання іранського військового обладнання до Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначає розвідка, Москва не має офіційних зобов’язань перед Тегераном, аби надавати йому будь-яку військову допомогу у війні проти Ізраїлю. Угода про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Іраном охоплює співпрацю в низці сфер, включаючи оборону та безпеку, але не містить положення про взаємну оборону. Це контрастує з угодами між РФ та Білоруссю або КНДР.

Водночас Російська Федерація бачить у конфлікті між Ізраїлем та Іраном певну вигоду. Загострення на Близькому Сході відвертає увагу міжнародної спільноти від війни в Україні.

Росія отримала від Ірану значну кількість ударних дронів. Тегеран також суттєво посприяв створенню виробництва таких дронів на території РФ, а також надав балістичні ракети та артилерійські боєприпаси.

Нещодавно голова іранського Меджлісу (однопалатного парламенту) Мохаммад Багер Галібаф направив президенту країни Масуду Пезешкіану затверджений договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Ісламською Республікою Іран та Російською Федерацією. Документ включає 47 статей, значну частину яких присвячено військово-технічному співробітництву – від обміну військовими делегаціями та заходу кораблів до спільних навчань та протидії загрозам. Також йдеться про питання міжнародної безпеки, контролю над озброєннями та інформаційної безпеки.

Нагадаємо, США готуються до серії авіаударів по іранському ядерному об’єкту у Фордо, де розташований підземний завод зі збагачення урану. Підземний завод у Фордо вважається одним із найбільш захищених іранських ядерних об’єктів – він розташований у товщі гори саме з метою протистояти авіаударам.

Як повідомлялося, Ізраїль може відправити своїх спецпризначенців на ядерний об'єкт Ірану в Фордо, якщо Сполучені Штати відмовляться завдавати удару по об'єкту. Вони вже проводили схожу операцію у вересні 2024 року, хоч і в менших масштабах. Зокрема, ізраїльські війська знищили підземний завод із виробництва ракет у Сирії, заклавши і підірвавши там вибухівку.

Раніше «Главком» писав, що президент США Дональд Трамп схвалив план військової атаки на Іран, але поки що відклав його реалізацію. За інформацією джерел видання The Wall Street Journal, Трамп повідомив своїм старшим радникам, що погодився на проведення удару по Ірану. Водночас він вирішив зачекати, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від реалізації своєї ядерної програми.

До слова, Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Представники обох країн ведуть постійні консультації з приводу ходу бойових дій на іранській території та потенційної участі США в операції.