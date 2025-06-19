Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британська розвідка пояснила, як загострення на Близькому Сході вплине на Росію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Британська розвідка пояснила, як загострення на Близькому Сході вплине на Росію
Росія отримала від Ірану значну кількість ударних дронів
фото: Мілітарний

Російська Федерація бачить у конфлікті між Ізраїлем та Іраном певну вигоду

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном негативно вплине на майбутнє постачання іранського військового обладнання до Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначає розвідка, Москва не має офіційних зобов’язань перед Тегераном, аби надавати йому будь-яку військову допомогу у війні проти Ізраїлю. Угода про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Іраном охоплює співпрацю в низці сфер, включаючи оборону та безпеку, але не містить положення про взаємну оборону. Це контрастує з угодами між РФ та Білоруссю або КНДР.

Водночас Російська Федерація бачить у конфлікті між Ізраїлем та Іраном певну вигоду. Загострення на Близькому Сході відвертає увагу міжнародної спільноти від війни в Україні.

Росія отримала від Ірану значну кількість ударних дронів. Тегеран також суттєво посприяв створенню виробництва таких дронів на території РФ, а також надав балістичні ракети та артилерійські боєприпаси.

Нещодавно голова іранського Меджлісу (однопалатного парламенту) Мохаммад Багер Галібаф направив президенту країни Масуду Пезешкіану затверджений договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Ісламською Республікою Іран та Російською Федерацією. Документ включає 47 статей, значну частину яких присвячено військово-технічному співробітництву – від обміну військовими делегаціями та заходу кораблів до спільних навчань та протидії загрозам. Також йдеться про питання міжнародної безпеки, контролю над озброєннями та інформаційної безпеки.

Нагадаємо, США готуються до серії авіаударів по іранському ядерному об’єкту у Фордо, де розташований підземний завод зі збагачення урану. Підземний завод у Фордо вважається одним із найбільш захищених іранських ядерних об’єктів – він розташований у товщі гори саме з метою протистояти авіаударам.

Як повідомлялося, Ізраїль може відправити своїх спецпризначенців на ядерний об'єкт Ірану в Фордо, якщо Сполучені Штати відмовляться завдавати удару по об'єкту. Вони вже проводили схожу операцію у вересні 2024 року, хоч і в менших масштабах. Зокрема, ізраїльські війська знищили підземний завод із виробництва ракет у Сирії, заклавши і підірвавши там вибухівку.

Раніше «Главком» писав, що президент США Дональд Трамп схвалив план військової атаки на Іран, але поки що відклав його реалізацію. За інформацією джерел видання The Wall Street Journal, Трамп повідомив своїм старшим радникам, що погодився на проведення удару по Ірану. Водночас він вирішив зачекати, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від реалізації своєї ядерної програми.

До слова, Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Представники обох країн ведуть постійні консультації з приводу ходу бойових дій на іранській території та потенційної участі США в операції.

Читайте також:

Теги: безпілотник Іран Ізраїль росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Спусковим гачком» нового витка ескалації стало прискорення ядерної програми в Ірані
Близький Схід. Подальша ескалація конфлікту украй невигідна Україні
15 червня, 17:02
«Троянські фури» для Путіна
«Троянські фури» для Путіна Тема дня
1 червня, 23:20
Сьогодні російський диктатор оголосив про створення «буферної зони безпеки» біля кордону з Україною
Путін забувся, що вже оголошував створення буферної зони вісім разів
22 травня, 22:05
Ефективність радіоелектронної боротьби проти оновлених «шахедів» знижується
The Economist проаналізував, скільки «шахедів» за ніч у майбутньому може випускати РФ
26 травня, 05:43
Потяг наїхав на вибухівку
У Білгородській області підірвався потяг
26 травня, 08:23
7 жовтня 2024 року плавець Колесніков став героєм пропагандистського відео
Росіяни, які підтримують війну, отримали допуск до участі у чемпіонаті світу з плавання
30 травня, 12:09
ЗСУ разом із західною підтримкою та сучасною зброєю здатні завдати справді болісного удару по російських позиціях
Дипломат озвучив два можливих варіанти закінчення війни в Україні
31 травня, 17:40
За словами Зеленського, успіхи РФ у війні — це «російська версія»
Зеленський спростував «успіхи» РФ на фронті
12 червня, 14:20
«Газпром» втрачає активи за кордоном під тиском санкцій
Десятки провідних російських компаній втратили ключові активи за кордоном
12 червня, 12:43

Політика

Безугла погрожує перейти в опозицію
Безугла погрожує перейти в опозицію
Британська розвідка пояснила, як загострення на Близькому Сході вплине на Росію
Британська розвідка пояснила, як загострення на Близькому Сході вплине на Росію
На фоні погроз Ірану Трамп вирішив зробити неочікуваний «жест» у Білому домі
На фоні погроз Ірану Трамп вирішив зробити неочікуваний «жест» у Білому домі
Трамп заявив про «велике кохання» його прихильників
Трамп заявив про «велике кохання» його прихильників
Рютте розпочинає масштабні кадрові чистки у НАТО
Рютте розпочинає масштабні кадрові чистки у НАТО
Іран вдарив балістикою по ізраїльській лікарні
Іран вдарив балістикою по ізраїльській лікарні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 червня: ситуація на фронті
123K
Трамп вчора провів розмову з Путіним? Кремль вніс ясність
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 червня 2025
57K
НАТО ухвалило важливе рішення про військову допомогу Україні
37K
Путін хоче «завершення конфлікту»: головні заяви диктатора про Україну
13K
Втрати ворога станом на 19 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua