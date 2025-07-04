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Російські окупанти активізували військову логістику у Маріуполі

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Російські окупанти активізували військову логістику у Маріуполі
Російські військові активізують логістику та будівництво укріплень в окупованому місті
фото: Telegram/ Андрющенко Time

Росіяни використовують порт та будують нові бетонні укріплення

 

У тимчасово окупованому Маріуполі військові переміщення російських окупантів набирають обертів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

За його словами, в окупованому Маріуполі російські загарбники активно використовують морський порт для логістичних операцій військового призначення.

Росіяни переміщують військову техніку
Росіяни переміщують військову техніку
фото: Telegram/ Андрющенко Time

«Але головне – знову з’явились деталі бетонних укріплень, які тягнуть в напрям Бердянська. Також знову ожив полігон в Бабах-Тарамі. Але не лише там. Новий полігон знайшли в районі між с. Захрівка (Мангуська громада Донецька область) та с. Берестове (Зап. область). Теж тренують окупантів, правда не новоконтрактників, а тих, хто відійшов на злагодження», – зазначив Андрющенко.

Окупанти посилюють військову присутність у Маріуполі
Окупанти посилюють військову присутність у Маріуполі
фото: Telegram/ Андрющенко Time

Раніше «Главком» повідомляв, що росіяни розширяють свою військову присутність в окупованому Маріуполі. Протягом березня-квітня в місті з’явилось дві нові військові бази. 

Дві нові військові бази у Маріуполі з’явилися на території Кальміуського району в північно-західної частині, а також логістична база, в Лівобережному районі в район ЖМР Східний.

«Найбільший інтерес в цьому складає друга база. По-перше тому, що її організація – результат необхідності розширення вже наявної бази неподалік, яка використовується здебільше для стоянки паливо заправників та вантажівок з БК на перегоні в Запорізьку область (або звідти). Нова база носить інше призначення. Вона здебільше для стоянки живої сили та техніки», – написав Андрющенко.

Також «Главком» повідомляв, що Україна поверне Маріуполь, причому 90%, що це вдасться зробити військовим шляхом. Однак необхідний «вдалий історичний момент». Про це заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький у інтервʼю Яніні Соколовій. Як приклад, військовий навів Азербайджан, котрий зумів повернути Нагірний Карабах.

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Теги: Маріуполь росія війна

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