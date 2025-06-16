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Обмінювати дітей на військових? Зеленський розповів про неприйнятну пропозицію РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Обмінювати дітей на військових? Зеленський розповів про неприйнятну пропозицію РФ
фото: скриншот з відео

Зеленський про пропозицію росіян: Це божевілля

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни пропонували обмінювати українських дітей на військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію за підсумками зустрічі Зеленського та федерального президента Александра Ван дер Беллена.

«Ми не міняємо дітей. Це божевілля, яке, до речі, русскіє пропонували – ми їм даємо військових, а вони нам дітей. Просто це поза розумінням, поза міжнародним правом, це в їх дусі. Дітей треба повертати», – зазначив президент.

До слова, Україна проводить обміни російських військових на українських військових, також є процедури і механізми повернення цивільних, але повернення українських дітей наразі є надскладною справою. Їх неможливо обміняти, бо Україна не викрадає російських дітей. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтервʼю CBN у грудні 2024 року.

«З дітьми дуже складно... Тому що ми не можемо міняти дітей на дітей. Там наші депортовані силою українські діти. У нас немає руських дітей. Ми нікого не крали, нікого не депортували. Жодного разу такого не було. І навіть наша операція у Курській області тому доказ. ... Жодна людина не вкрадена, жодну цивільну людину ми не вбили, жодна дитина там не постраждала», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що у березні 2025 року на підконтрольну Україні територію з окупації повернулися семеро українських дітей, двоє з них – з Херсонської області.

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Теги: росія діти Володимир Зеленський

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