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ЗСУ на фронті ліквідували російського майстра спорту з армреслінгу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ЗСУ на фронті ліквідували російського майстра спорту з армреслінгу
20 січня 2025 року майстер спорту Росії з армреслінгу Хлопкін загинув під час виконання бойового завдання

Поховали ліквідованого окупанта 18 червня на Північному цвинтарі Санкт-Петербурга

Сили оборони знищили російського окупанта Павла Хлопкіна. Про це повідомляє «Главком».

Російські пропагандистські ресурси зазначають, що 20 січня 2025 року майстер спорту Росії з армреслінгу Павло Хлопкін загинув під час виконання бойового завдання.

Поховали ліквідованого окупанта 18 червня на Північному цвинтарі Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, Російська федерація боротьби вшанувала ліквідованого FPV-дроном окупанта Кирила Бабічука

«ФСБР співчуває рідним та близьким Кирила Бабsчука. 15 червня майстер спорту Росії з греко-римської боротьби Кирило Бабічук загинув у віці 27 років, виконуючи свій обов'язок у зоні СВО (так російська пропаганда називає російську агресію проти України – «Главком»). Федерація спортивної боротьби Росії, спортсмени та тренери збірних команд Росії з вільної, жіночої та греко-римської боротьби щиро співчувають рідним та близьким Кирила Бабічука», – йдеться у заяві.

27-річний Бабічук був майстром спорту Росії з греко-римської боротьби, переможцем та призером російських та міжнародних турнірів.

Після завершення професійної кар'єри Бабічук працював тренером. Його вихованці ставали чемпіонами та призерами молодіжних першостей Росії з греко-римської боротьби.

Російські пропагандистські ресурси зазначають, що 15 червня по позиціях 1 штурмової роти 1 мотострілецького батальйону 64 Омсбр 35 армії було застосовано FPV-дрон. Це сталося за 3 км від населеного пункту Решетилівське (Запорізька область). Внаслідок удару окупант Бабічук отримав поранення не сумісне із життям.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: армреслінг окупанти війна росія

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