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Спецоперація «Павутина»: зʼявилися фото пошкоджених літаків на аеродромі «Оленья»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Спецоперація «Павутина»: зʼявилися фото пошкоджених літаків на аеродромі «Оленья»
Знищені російські літаки
фото: AviVector

Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії

У мережі зʼявилися знімки ураженого аеродрому «Оленья» у Мурманській області. На них можна помітити згорілі російські літаки. Про це повідомляє «Главком».

Аналітичний авіаційний ресурс AviVector зафіксував наслідки масштабної української атаки по аеродрому. Чотири літаки Ту-95МС і один Ан-12 чітко видно повністю зруйнованими. Крім того, на авіабазі перебували один Іл-76 (Кандід), три Ан-12 (Куб) і 28 літаків Ту-22М3 (Бакфайр-С), а також значна кількість вертольотів Мі-8 і Мі-24.

Спецоперація «Павутина»: зʼявилися фото пошкоджених літаків на аеродромі «Оленья» фото 1
Спецоперація «Павутина»: зʼявилися фото пошкоджених літаків на аеродромі «Оленья» фото 2
Спецоперація «Павутина»: зʼявилися фото пошкоджених літаків на аеродромі «Оленья» фото 3
На авіабазі перебувало чимало російських літаків
На авіабазі перебувало чимало російських літаків
фото: AviVector

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк.

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд. Зокрема, супутниковий знімок підтвердив знищення щонайменше одного літака А-50 на аеродромі «Іваново».

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Операція Служби безпеки України «Павутина» викликала серйозне занепокоєння в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації Росії, зокрема літаків, які входять до її «ядерного» повітряного флоту.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Піт Гегсет отримував регулярні оновлення щодо спецоперації з ураження літаків російської авіації під назвою «Павутина», яку реалізувала Служба безпеки України. 

Тим часом російські правоохоронці оголосили в розшук 37-річного Артема Тимофеєва у справі про атаку на аеродроми. Він буцімто був власником вантажівок, із яких злітали дрони.

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що спецоперація СБУ «Павутина» була необхідною відповіддю на постійні атаки Росії по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.

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Теги: росія літак аеродром СБУ

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