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Майстер спорту України з сучасного п’ятиборства поліг на Сумщині. Згадаймо Іллю Ковальова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Майстер спорту України з сучасного п’ятиборства поліг на Сумщині. Згадаймо Іллю Ковальова
Із 2012 року Ілля займався боксом та сучасним п’ятиборством. Він – майстер спорту України із сучасного п'ятиборства
колаж: glavcom.ua

У серпні 2024 року Ілля Ковальов став на захист України в одному із бойових підрозділів Збройних сил України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Іллю Ковальова.

Боронячи Україну від загарбників, загинув сержант ЗСУ Ілля Ковальов – 21-річний воїн, спортсмен-п’ятиборець, студент Житомирського державного університету. Герой поклав життя, захищаючи українську землю, свободу і майбутнє. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Житомирської міської ради та Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Ілля народився 26 вересня 2003 року у Житомирі. Здобув базову середню освіту в ЗОШ № 17 (нині – ліцей № 17), а згодом з відзнакою закінчив Житомирський автомобільно-дорожній фаховий коледж, де здобув фах молодшого спеціаліста за спеціальністю «Автомобільний транспорт». У 2022 році вступив до Житомирського державного університету ім. Івана Франка на факультет фізичної культури і спорту.

Ілля мріяв створити власну сім'ю, присвятити себе розвитку спорту та відбудові рідної країни, будував плани на майбутнє
Ілля мріяв створити власну сім'ю, присвятити себе розвитку спорту та відбудові рідної країни, будував плани на майбутнє
фото: Вячеслав Ковальов

З дитинства Ілля був надзвичайно активним. Спорт був його життям, його натхненням та справжнім покликанням.

З 2012 року Ілля займався боксом та сучасним п’ятиборством. Він – майстер спорту України із сучасного п'ятиборства, чемпіон Житомирської області з боксу у 2020 – 2022 роках та сучасного п'ятиборства у 2019 – 2022 роках.

У серпні 2024 року Ілля Ковальов став на захист України в одному із бойових підрозділів Збройних сил України
У серпні 2024 року Ілля Ковальов став на захист України в одному із бойових підрозділів Збройних сил України
фото: Житомирський Державний Університет імені Івана Франка

Призер Європи із сучасного п'ятиборства у 2019 році та п'ятикратний призер України у 2020 – 2022 роках. У 2021 році став чемпіоном на відкритому чемпіонаті Молдови із сучасного п'ятиборства, трикратним чемпіоном України із сучасного п'ятиборства у 2021 – 2022 роках.

З дитинства Ілля був надзвичайно активним. Спорт був його життям, його натхненням та справжнім покликанням
З дитинства Ілля був надзвичайно активним. Спорт був його життям, його натхненням та справжнім покликанням
фото: Вячеслав Ковальов

У 2024 році на чемпіонаті України виконав нормативи кандидата в майстри спорту України з боксу.

Ілля був людиною неймовірного потенціалу – всебічно розвинений, цілеспрямований, талановитий. Він мав світлий розум, добре серце і нескорений дух. Він мріяв створити власну сім'ю, присвятити себе розвитку спорту та відбудові рідної країни, будував плани на майбутнє, вірив у перемогу України та щасливе життя після війни.

«У серпні 2024 року за покликом свого серця Ілля став на захист України від російських агресорів. Проходив службу у бойовому підрозділі, сумлінно виконував військовий обов'язок, був прикладом справжнього Воїна ‒ мужнього, гідного, незламного. Його подвиг ‒ приклад справжньої сили духу, любові до рідної землі та безмежної відданості Україні», - повідомили у міськраді.

19 травня 2025 року під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини мужній Воїн сержант Ковальов Ілля Сергійович героїчно загинув.

Прощання з Воїном відбулося 21 травня 2025 року в його рідному Житомирі.

Світлий, добрий, щирий, усміхнений – таким Ілля залишиться в пам'яті рідних, друзів, побратимів і всіх, хто мав честь знати його. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

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