Майстер спорту України з сучасного п’ятиборства поліг на Сумщині. Згадаймо Іллю Ковальова

Із 2012 року Ілля займався боксом та сучасним п’ятиборством. Він – майстер спорту України із сучасного п'ятиборства

У серпні 2024 року Ілля Ковальов став на захист України в одному із бойових підрозділів Збройних сил України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Іллю Ковальова.

Боронячи Україну від загарбників, загинув сержант ЗСУ Ілля Ковальов – 21-річний воїн, спортсмен-п’ятиборець, студент Житомирського державного університету. Герой поклав життя, захищаючи українську землю, свободу і майбутнє. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Житомирської міської ради та Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ілля народився 26 вересня 2003 року у Житомирі. Здобув базову середню освіту в ЗОШ № 17 (нині – ліцей № 17), а згодом з відзнакою закінчив Житомирський автомобільно-дорожній фаховий коледж, де здобув фах молодшого спеціаліста за спеціальністю «Автомобільний транспорт». У 2022 році вступив до Житомирського державного університету ім. Івана Франка на факультет фізичної культури і спорту.

Ілля мріяв створити власну сім'ю, присвятити себе розвитку спорту та відбудові рідної країни, будував плани на майбутнє фото: Вячеслав Ковальов

З дитинства Ілля був надзвичайно активним. Спорт був його життям, його натхненням та справжнім покликанням.

З 2012 року Ілля займався боксом та сучасним п’ятиборством. Він – майстер спорту України із сучасного п'ятиборства, чемпіон Житомирської області з боксу у 2020 – 2022 роках та сучасного п'ятиборства у 2019 – 2022 роках.

У серпні 2024 року Ілля Ковальов став на захист України в одному із бойових підрозділів Збройних сил України фото: Житомирський Державний Університет імені Івана Франка

Призер Європи із сучасного п'ятиборства у 2019 році та п'ятикратний призер України у 2020 – 2022 роках. У 2021 році став чемпіоном на відкритому чемпіонаті Молдови із сучасного п'ятиборства, трикратним чемпіоном України із сучасного п'ятиборства у 2021 – 2022 роках.

З дитинства Ілля був надзвичайно активним. Спорт був його життям, його натхненням та справжнім покликанням фото: Вячеслав Ковальов

У 2024 році на чемпіонаті України виконав нормативи кандидата в майстри спорту України з боксу.

Ілля був людиною неймовірного потенціалу – всебічно розвинений, цілеспрямований, талановитий. Він мав світлий розум, добре серце і нескорений дух. Він мріяв створити власну сім'ю, присвятити себе розвитку спорту та відбудові рідної країни, будував плани на майбутнє, вірив у перемогу України та щасливе життя після війни.

«У серпні 2024 року за покликом свого серця Ілля став на захист України від російських агресорів. Проходив службу у бойовому підрозділі, сумлінно виконував військовий обов'язок, був прикладом справжнього Воїна ‒ мужнього, гідного, незламного. Його подвиг ‒ приклад справжньої сили духу, любові до рідної землі та безмежної відданості Україні», - повідомили у міськраді.

19 травня 2025 року під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини мужній Воїн сержант Ковальов Ілля Сергійович героїчно загинув.

Прощання з Воїном відбулося 21 травня 2025 року в його рідному Житомирі.

Світлий, добрий, щирий, усміхнений – таким Ілля залишиться в пам'яті рідних, друзів, побратимів і всіх, хто мав честь знати його.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.