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У Польщі затримали українку, яка причетна до продажу органів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У Польщі затримали українку, яка причетна до продажу органів
Жінку розшукували з 2020 року
фото: Укрінформ

Жінка була учасницею міжнародної злочинної групи, яка з 2017 по 2019 рік займалася незаконним вилученням і продажем людських органів

У Польщі затримали громадянку України, яку в Казахстані засудили до 12 років ув’язнення за звинуваченням у торгівлі органами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Зазначається, що 35-річну Ксенію П. затримали на залізничному переході між Польщею та Україною. Це стало можливим завдяки червоному повідомленню Інтерполу.

Прокуратура Перемишля підтвердила арешт, проте не пояснила, чому жінка не відбувала покарання в Казахстані. Відомо лише, що її розшукують із листопада 2020 року.

За даними слідства, українка була учасницею міжнародної злочинної групи, яка з 2017 по 2019 рік займалася незаконним вилученням і продажем людських органів. Їй інкримінують незаконне отримання нирок у 56 осіб з Казахстану, Вірменії, Азербайджану, України, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану та Таїланду з метою отримання прибутку.

Наразі жінка перебуває під тимчасовим арештом у Польщі. Вирішується питання її екстрадиції до Казахстану.

Нагадаємо, у Німеччині у Мюнхені афганський біженець на автомобілі врізався у натовп. Постраждало щонайменше 30 осіб. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що у четвер, 13 лютого, білий автомобіль спочатку наблизився до поліцейських машин, що супроводжували демонстрацію страйкарів, а потім різко набрав швидкість і наїхав на людей. Поліція відкрила вогонь по водію, але інформації про те, чи отримав він поранення – немає.

Раніше у Франції 23-річний студент убив малолітню дівчинку через нервовий зрив після програшу у грі Fortnite. Про це пише Bild.

За словами прокурора, хлопець часто нервував через гру та після чергового конфлікту з іншим геймером вирішив вийти на вулицю, щоб заспокоїтися. За версією слідства, студент зустрів Луїзу, коли повертався додому, та погрожуючи ножем, привів її до лісу, маючи намір щось вкрасти або просто налякати. Але, дівчинка через паніку закричала, і він наніс їй смертельне поранення.

Теги: прокурор арешт поліція жінка Польша українка кримінал

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