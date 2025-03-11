У Польщі затримали українку, яка причетна до продажу органів

Жінка була учасницею міжнародної злочинної групи, яка з 2017 по 2019 рік займалася незаконним вилученням і продажем людських органів

У Польщі затримали громадянку України, яку в Казахстані засудили до 12 років ув’язнення за звинуваченням у торгівлі органами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Зазначається, що 35-річну Ксенію П. затримали на залізничному переході між Польщею та Україною. Це стало можливим завдяки червоному повідомленню Інтерполу.

Прокуратура Перемишля підтвердила арешт, проте не пояснила, чому жінка не відбувала покарання в Казахстані. Відомо лише, що її розшукують із листопада 2020 року.

За даними слідства, українка була учасницею міжнародної злочинної групи, яка з 2017 по 2019 рік займалася незаконним вилученням і продажем людських органів. Їй інкримінують незаконне отримання нирок у 56 осіб з Казахстану, Вірменії, Азербайджану, України, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану та Таїланду з метою отримання прибутку.

Наразі жінка перебуває під тимчасовим арештом у Польщі. Вирішується питання її екстрадиції до Казахстану.

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