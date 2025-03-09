Школярка з Ужгорода пожартувала про Путіна і втрапила в скандал

Із дівчиною провели профілактичну бесіду співробітники СБУ

Школярка Ужгородської школи №12 Анастасія Камінська вирішила записати відео з неоднозначним жартом у своїх соцмережах, вигукнувши проросійський слоган. Але ролик швидко розлетівся мережею і викликав хвилю обурення. Про це інформує «Главком» із посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

Хтось із друзів дівчини передав відео в місцеві телеграм-канали, після чого його почали масово поширювати. Реакція суспільства не змусила себе чекати – школярка опинилася у центрі скандалу.

Згодом із дівчиною провели профілактичну бесіду співробітники СБУ. Вона визнала свою помилку та зрозуміла наслідки своїх слів.

Раніше у Дніпрі чоловік напав на військового. Він ображав захисника та провокував словами «слава Росії».

Нагадаємо, що в місті Сміла Черкаської області 3 вересня стався конфлікт між військовим та фігурантом низки кримінальних проваджень, що має вирок. Демобілізований захисник розповів на своїх сторінках у соцмережах про ДТП, у яку втрапили його батьки з вини місцевого кримінального авторитета. Після цього бандит побив військового та змусив публічно визнати провину й вибачитися. Інцидент викликав неабиякий суспільний резонанс та привернув увагу активістів.