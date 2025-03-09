Штовхальник ядра Левченко з особистим рекордом пробився у фінал Євро в приміщенні

Фінал у штовханні ядра пройде сьогодні, початок змагань – о 17:28 за Києвом

Український легкоатлет Артем Левченко відібрався у фінал чемпіонату Європи-2025 у приміщенні у штовханні ядра. Це сталося за підсумками кваліфікаційного раунду, що відбувся у ранкову сесію неділі, 9 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Для Левченка континентальна першість-2025 у приміщенні стала дебютною у кар'єрі. У кваліфікаційних змаганнях у штовханні ядра взяли участь 16 спортсменів.

Для того, щоб подолати кваліфікацію, Артем мав виконати норматив 21.00 метра або потрапити до топ-8 за результатами відбору. Першу спробу українцю не зарахували, натомість у другій він штовхнув ядро на особистий рекорд – 20.25 м.

Покращити результат у третій спробі Левченко не зміг – останній результат також не зарахували. Попри це результату в 20.25 м Артему вистачило для того, щоб посісти шосте місце у відборі та пройти до фінального раунду.

Після кваліфікації у фінал Левченко дав коментар, в якому поділився емоціями від дебюту на Євро. Попри дві незараховані спроби легкоатлет залишився задоволений результатом та зізнався, що не очікував потрапити у фінал.

«Дуже неочікуваний старт для мене. Те, що я планував штовхнути за 20 метрів, – так. Те, що потрапив у фінал, було дуже неочікувано. Не очікував, що більшість топових спортсменів не зможуть пройти кваліфікацію і покажуть гірший за мене результат. Протягом чотирьох днів я добре себе підготував, щодня був гарний стан. В принципі, був готовий до особистого рекорду», – сказав Артем.

Фінал у штовханні ядра на чемпіонаті Європи-2025 у приміщенні відбудеться у вечірню сесію неділі, 9 березня, початок змагань – о 17:28 за Києвом.

«Чесно кажучи, не можу відповісти, [чи є сили на фінал]. По тілу ніби як оніміння йде, і не можу сказати, як буде у фіналі. Те, що я вже там буду – цього мені буде достатньо на дебютному чемпіонаті Європи. Але будемо намагатися покращити результат», – підсумував Левченко.

Хто такий Артем Левченко

Артем Левченко – 25-річний штовхальник ядра, представник Харківської області. У європейському рейтингу штовхальників ядра посідає 29-те місце, що є другим найкращим показником у кар'єрі. Досі особистим рекордом Левченка у штовханні ядра у приміщенні було 19.66 м, а на відкритому повітрі найкращий результат Артема – 20.03 м.