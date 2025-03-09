Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Штовхальник ядра Левченко з особистим рекордом пробився у фінал Євро в приміщенні

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Штовхальник ядра Левченко з особистим рекордом пробився у фінал Євро в приміщенні
Для Левченка континентальна першість-2025 у приміщенні стала дебютною у кар'єрі
фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Фінал у штовханні ядра пройде сьогодні, початок змагань – о 17:28 за Києвом

Український легкоатлет Артем Левченко відібрався у фінал чемпіонату Європи-2025 у приміщенні у штовханні ядра. Це сталося за підсумками кваліфікаційного раунду, що відбувся у ранкову сесію неділі, 9 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Для Левченка континентальна першість-2025 у приміщенні стала дебютною у кар'єрі. У кваліфікаційних змаганнях у штовханні ядра взяли участь 16 спортсменів.

Для того, щоб подолати кваліфікацію, Артем мав виконати норматив 21.00 метра або потрапити до топ-8 за результатами відбору. Першу спробу українцю не зарахували, натомість у другій він штовхнув ядро на особистий рекорд – 20.25 м.

Покращити результат у третій спробі Левченко не зміг – останній результат також не зарахували. Попри це результату в 20.25 м Артему вистачило для того, щоб посісти шосте місце у відборі та пройти до фінального раунду.

Після кваліфікації у фінал Левченко дав коментар, в якому поділився емоціями від дебюту на Євро. Попри дві незараховані спроби легкоатлет залишився задоволений результатом та зізнався, що не очікував потрапити у фінал.

«Дуже неочікуваний старт для мене. Те, що я планував штовхнути за 20 метрів, – так. Те, що потрапив у фінал, було дуже неочікувано. Не очікував, що більшість топових спортсменів не зможуть пройти кваліфікацію і покажуть гірший за мене результат. Протягом чотирьох днів я добре себе підготував, щодня був гарний стан. В принципі, був готовий до особистого рекорду», – сказав Артем.

Фінал у штовханні ядра на чемпіонаті Європи-2025 у приміщенні відбудеться у вечірню сесію неділі, 9 березня, початок змагань – о 17:28 за Києвом.

«Чесно кажучи, не можу відповісти, [чи є сили на фінал]. По тілу ніби як оніміння йде, і не можу сказати, як буде у фіналі. Те, що я вже там буду – цього мені буде достатньо на дебютному чемпіонаті Європи. Але будемо намагатися покращити результат», – підсумував Левченко.

Хто такий Артем Левченко

Артем Левченко – 25-річний штовхальник ядра, представник Харківської області. У європейському рейтингу штовхальників ядра посідає 29-те місце, що є другим найкращим показником у кар'єрі. Досі особистим рекордом Левченка у штовханні ядра у приміщенні було 19.66 м, а на відкритому повітрі найкращий результат Артема – 20.03 м.

Теги: штовхання ядра легка атлетика чемпіонат Європи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олеш Дорощук, вже після того, як став чемпіоном Європи взяв планку на висоті 2.34 м
Дорощук здобув золото чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні
Вчора, 22:13
У квітні 2024 року Погорілко став рекордсменом на відкритому повітрі, пробігши 400 м за 44.94 секунди
Чемпіонат Європи. Погорілко встановив рекорд України, але не зміг вийти у фінал
7 березня, 17:17
Магучіх: Один стрибок – і ми у фіналі
Чемпіонат Європи у приміщенні: Магучіх провела найкоротшу кваліфікацію у кар'єрі
7 березня, 15:12
Шепелєв змагатиметься на своєму другому великому міжнародному турнірі у кар'єрі серед дорослих
Україна уперше за вісім років буде представлена на Євро у приміщенні у чоловічому потрійному стрибку
5 березня, 13:46
На російських і білоруських спортсменів у Чехії не чекають
Російських байдарочників та каноїстів відсторонили від чемпіонату Європи в Чехії
5 березня, 12:04
Команда у складі Аліни Дмитрук, Валерії Білоус-Гріджак, Маргарити Ангарської та Поліни Спиридонової здобула золото чемпіонату Європи
Україна здобула три нагороди на чемпіонаті Європи з фехтування серед кадетів
27 лютого, 10:32
Махмудова до окупованого Криму потрапила, не проходячи прикордонний контроль, згідно з законами України
Росіянка Махмудова, яка незаконно відвідувала Крим, стала чемпіонкою Європи зі стрільби з лука
24 лютого, 11:27
Шайдулліна (четверта ліворуч) на територію окупованого Криму потрапила, не проходячи прикордонний контроль
Росіянку Шайдулліну, яка незаконно відвідувала Крим, заявили на чемпіонат Європи з важкої атлетики
23 лютого, 11:17
Вболівальниця Ярослави та її плакат про тарифи і висоту стрибків українки
«Стрибай так високо, як тарифи на комуналку». Вболівальники оригінально підтримали Магучіх
18 лютого, 20:02

Новини

Штовхальник ядра Левченко з особистим рекордом пробився у фінал Євро в приміщенні
Штовхальник ядра Левченко з особистим рекордом пробився у фінал Євро в приміщенні
Світоліна повідомила, чи зіграє за збірну у квітневих матчах Кубка Біллі Джин Кінг
Світоліна повідомила, чи зіграє за збірну у квітневих матчах Кубка Біллі Джин Кінг
Дорощук здобув золото чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні
Дорощук здобув золото чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні
«Обзивали макакою». У російському футболі вибухнув гучний расистський скандал
«Обзивали макакою». У російському футболі вибухнув гучний расистський скандал
Гераскевич присвятив свій історичний успіх полеглому захиснику «Азовсталі»
Гераскевич присвятив свій історичний успіх полеглому захиснику «Азовсталі»
Очільник Міжнародної федерації гімнастики приїде у Москву, щоб поговорити про мир
Очільник Міжнародної федерації гімнастики приїде у Москву, щоб поговорити про мир

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 березня: ситуація на фронті
78K
Путін скликав нараду щодо Запорізької АЕС: сказав розбирати
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 березня 2025
23K
ISW: Армія РФ руйнує мости, щоб перешкодити відступу українських військ з Курщини
13K
Прорив кордону в Сумській області: інформація від угруповання військ «Курськ»
13K
Росія готується до війни з НАТО – ISW

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:18
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
Вчора, 22:14
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua