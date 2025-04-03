Жіноча збірна України засудила слова Поворознюка про футбол та «красивих дівчат»

Поворознюк сказав, що «з красивими дівчатами треба щось інше робити, а не у футбол грати»

Гравчині жіночої збірній України з футболу засудили слова президента «Інгульця» Олександра Поворознюка, який заявив, що «з красивими дівчатами треба щось інше робити, а не у футбол грати». Про це повідомляє «Главком».

«Вважаємо неприйнятними слова президента «Інгульця» Олександра Поворознюка. Менталітет, який вбиває жіночий футбол і гідність жінки, має залишитися в минулому. Футбол для всіх», – йдеться в Instagram жіночої збірної України з футболу.

Також гравчині збірної України у своїх соціальних мережах зробили дописи з цією заявою.

Нагадаєм, Поворознюк заявив, що не розуміє жіночого футболу.

«Крім красивих дівчат я футболу не бачу. А з красивими дівчатами треба щось інше робити, а не у футбол грати. Це моя думка», – сказав президент «Інгульця».

Як повідомлялося, українська футболістка Любов Шматко не візьме участі у першому з двох матчів жіночої Ліги націй через загибель брата на війні.

За словами тренера збірної України, Шматко точно пропустить перший з двох матчів України проти Чехії, що відбудуться у квітневий відрізок ігор збірних. І сподівається, що футболістка матиме сили повернутися на другий поєдинок проти чеської збірної.

«Є горе в сім'ї Шматко, загинув на війні її брат, що захищає країну, тому вона з Туреччини поїхала в Україну. Хоче побути з родиною. Ми її підтримуємо та чекаємо у збірній, бо і вона потрібна команді. Тому у першій грі її не буде, але на другу – сподіваюся, вона підійде. Вона сильна, впорається. Співчуття нашій їй та родині, підтримуємо її і сподіваємося, що все буде добре», – сказав Пятенко.

Шматко – футболістка основи жіночої збірної України, виходила в старті у двох попередніх матчах команди проти Албанії та Хорватії. Починаючи з 2019 року, захисниця провела 46 поєдинків за «синьо-жовту» команду (у кожному виходила зі старту), відзначилася шістьма м'ячами.