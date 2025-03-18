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Від рідного міста отримую 400 грн на місяць, – чемпіон Європи Дорощук

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Від рідного міста отримую 400 грн на місяць, – чемпіон Європи Дорощук
Стрибун у висоту Олег Дорощук нещодавно виборов золото чемпіонату Європи

Дорощук: Я відчуваю, що представляю на міжнародних змаганнях рідне місто, область і всю Україну

23-річний стрибун у висоту Олег Дорощук із Кропивницького розповів про матеріальну допомогу, яку він отримує від рідного міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sport-express.

Дорощук зазначив, що влада Кропивницького виплачує йому 400 гривень щомісяця, але зараз є обіцянки про підвищення цієї стипендії.

«Влада Кропивницького платить мені щомісяця лише 400 гривень в місяць. Від області не отримую нічого. Зараз обіцяють підвищити стипендію. В будь-якому випадку, вдячний за підтримку землякам. Я також відчуваю, що представляю на міжнародних змаганнях рідне місто, область і всю Україну», – розповів спортсмен.

Нагадаємо, стрибун у висоту Олег Дорощук 8 березня здобув золото чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні

Доля золотої нагороди вирішувалася на висотах 2,32 м та 2,34 м. Олег Дорощук єдиним зі всіх учасників фіналу зміг підкорити планку на висоті 2,32 м. Його єдиний конкурент за золото чех Ян Штефела виконав дві невдалі спроби на висоті 2,32 м та одну – на 2,34 м.

Олег Дорощук, вже після того, як став чемпіоном Європи, взяв планку на висоті 2,34 м. Це стало його найкращим результатом у кар'єрі та найкращим результатом сезону у світі.

Інший українець Дмитро Нікітін у фіналі зупинився на висоті 2,26 м та посів п'яте місце.

Золота нагорода Дорощука стала першою в історії України у чоловічих стрибках у висоту на чемпіонатах Європи з легкої атлетики у приміщенні.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні (Апелдорн, Нідерланди)

Фінал. Стрибки у висоту, чоловіки:

  1. Олег Дорощук (Україна) – 2,34 м
  2. Ян Штефела (Чехія) – 2,29 м
  3. Маттео Сіолі (Італія) – 2,29 м
  4. Мануель Ландо (Італія) – 2,26 м
  5. Дмитро Нікітін (Україна) – 2,26 м

Загалом у фіналі брали участь вісім спортсменів: крім українців Дорощука та Нікітіна туди потрапили італійці Мануель Ландо та Маттео Сіолі, чех Ян Штефела, фін Даніель Косонен, Альперен Асет з Туреччини, а також Тобіас Потьє з Німеччини.

Теги: Олег Дорощук легка атлетика Кропивницький Кіровоградщина стрибки у висоту

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