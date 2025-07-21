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Жіноча збірна України з гандболу U-19 стала чемпіоном Європи у дивізіоні B

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Жіноча збірна України з гандболу U-19 стала чемпіоном Європи у дивізіоні B
У фіналі турніру українки обіграли збірну Словаччину з рахунком 28:23

У турнірі взяли участь 10 молодіжних збірних, які складалися з гравчинь 2006 року народження та молодших

Жіноча молодіжна збірна України з гандболу (U-19) стала переможницею чемпіонату Європи-2025 у дивізіоні B, що проходив у грузинському Телаві з 12 по 20 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

У турнірі взяли участь 10 молодіжних збірних, які складалися з гравчинь 2006 року народження та молодших.

У фіналі українки обіграли збірну Словаччину з рахунком 28:23. Загалом команда під керівництвом Лілії Горільської (колишня гравчиня національної збірної України, учасниця чемпіонатів Європи 2010 та 2024 років) виграла всі шість матчів турніру, не зазнавши жодної поразки. На груповому етапі українки здолали збірні Великої Британії, Косово, Ізраїлю та Італії, а в півфіналі – Бельгію.

Таким чином, наша команда не лише здобула «золото» чемпіонату, а й підвищилась до дивізіону A.

Любов Росоха була визнана найціннішою гравчинею (MVP) турніру та найкращою розігруючою. До символічної збірної також увійшли українки Ванесса Лакатош (найкраща ліва півсередня) та Анастасія Пархоменко (найкраща захисниця).

Нагадаємо, Україна здобула другу золоту медаль на Всесвітній Літній Універсіаді.

У ваговій категорії до 58 кг медаль здобув тхеквондист Максим Маненков. Його колега Кирило Гурнов у вазі до 80 кг став бронзовим призером.

У здобутку української команди вже сім нагород різного гатунку.

Максим Маненков зізнався, що на успіх його надихнула перемога боксера Олександра Усика: «Донт пуш зе хорсес. Ціль була показати, що я найкращий у своїй ваговій на цьому турнірі. Це як підготовчий крок до чемпіонату світу, який відбудеться через два місяці».

Кирило Гурнов, учасник збірної України з тхеквондо прокоментував свою бронзову нагороду: «Кожен спортсмен сподівається на золото і прагне його отримати, але медаль на такому чемпіонаті високого рівня це також значне досягнення».

Анна Максименко, яка у складі української жіночої команди шпажисток посіла 5 місце відзначила: «Ми з командою, мені здається, могли б претендувати і на призові місця: 1, 2, 3 місце. Але так склалося, не вийшло побороти команду Кореї».

Теги: гандбол спорт

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