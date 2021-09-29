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    Всі результати другого туру та турнірні таблиці Ліги чемпіонів

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    Групу, де виступає «Шахтар», очолює молдовський «Шериф»

    У перший ігровий день другого туру Ліги чемпіонів сенсацію підніс молдовський «Шериф», який здобув перемогу над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». «Шахтар» і «Інтер» зіграли внічию, а Ліонель Мессі забив дебютний гол за «Парі Сен-Жермен».

    Тур продовжиться 29 вересня. Зокрема, в Мюнхені з «Баварією» зіграє київське «Динамо».

    Ліга чемпіонів. 2 тур. 28 вересня

    «Аякс» (Нідерланди) – «Бешикташ» (Туреччина) – 2:0

    «Шахтар» (Україна) – «Інтер2 (Італія) – 0:0

    «Боруссія» Д (Німеччина) – «Спортінг» (Португалія) – 1:0

    «Мілан» (Італія) – «Атлетіко» Мадрид (Іспанія) – 1:2

    «Порту» (Португалія) – «Ліверпуль» (Англія) – 1:5

    «ПСЖ» (Франція) – «Манчестер Сіті» (Англія) – 2:0

    «РБ Лейпциг» (Німеччина) – «Брюгге» (Бельгія) – 1:2

    «Реал» Мадрид (Іспанія) – «Шериф» (Молдова) – 1:2

    Турнірні таблиці

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
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    Всі результати другого туру та турнірні таблиці Ліги чемпіонів