Всі результати другого туру та турнірні таблиці Ліги чемпіонів
Групу, де виступає «Шахтар», очолює молдовський «Шериф»
У перший ігровий день другого туру Ліги чемпіонів сенсацію підніс молдовський «Шериф», який здобув перемогу над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». «Шахтар» і «Інтер» зіграли внічию, а Ліонель Мессі забив дебютний гол за «Парі Сен-Жермен».
Тур продовжиться 29 вересня. Зокрема, в Мюнхені з «Баварією» зіграє київське «Динамо».
Ліга чемпіонів. 2 тур. 28 вересня
«Аякс» (Нідерланди) – «Бешикташ» (Туреччина) – 2:0
«Шахтар» (Україна) – «Інтер2 (Італія) – 0:0
«Боруссія» Д (Німеччина) – «Спортінг» (Португалія) – 1:0
«Мілан» (Італія) – «Атлетіко» Мадрид (Іспанія) – 1:2
«Порту» (Португалія) – «Ліверпуль» (Англія) – 1:5
«ПСЖ» (Франція) – «Манчестер Сіті» (Англія) – 2:0
«РБ Лейпциг» (Німеччина) – «Брюгге» (Бельгія) – 1:2
«Реал» Мадрид (Іспанія) – «Шериф» (Молдова) – 1:2
Турнірні таблиці