Ліга чемпіонів. Результати жеребкування 1/8 фіналу

Процедуру визначення пар плей-оф довелося проводити двічі

В швейцарському Ньоні відбулося повторне жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Перше, яке визначило в суперники команди Мессі і Роналду, було анульовано через протест мадридського «Атлетіко».

Як пояснили в УЄФА, збій стався через технічну проблему, пов'язану з програмним забезпеченням постачальника послуг, який відповідав за інструктаж офіційних осіб з приводу того, хто і з ким може зіграти на стадії 1/8 фіналу.

Команди, нагадаємо, були розподілені на «сіяних» і несіяних». До числа перших потрапили переможці груп, до других – ті, хто фінішував другим.

Отже, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрічаються:

«Зальцбург» (Австрія) – «Баварія» (Німеччина)

«Спортінг» (Португалія) – «Манчестер Сіті» (Англія)

«Бенфіка» (Португалія) – «Аякс (Нідерланди)

«Челсі» (Англія) – «Лілль» (Франція)

«Атлетіко» (Іспанія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія)

«Вільярреал» (Іспанія) – «Ювентус» (Італія)

«Інтер» (Італія) – «Ліверпуль» (Англія)

«Парі Сен-Жермен» (Франція) – «Реал» (Іспанія)

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15, 16, 22 та 23 лютого, другі матчі можна буде побачити 8, 9, 15 та 16 березня.