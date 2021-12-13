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    Ліга чемпіонів. Результати жеребкування 1/8 фіналу

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    Ліга чемпіонів. Результати жеребкування 1/8 фіналу
    фото з відкритих джерел

    Процедуру визначення пар плей-оф довелося проводити двічі

    В швейцарському Ньоні відбулося повторне жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Перше, яке визначило в суперники команди Мессі і Роналду, було анульовано через протест мадридського «Атлетіко».

    Як пояснили в УЄФА, збій стався через технічну проблему, пов'язану з програмним забезпеченням постачальника послуг, який відповідав за інструктаж офіційних осіб з приводу того, хто і з ким може зіграти на стадії 1/8 фіналу.

    Команди, нагадаємо, були розподілені на «сіяних» і несіяних». До числа перших потрапили переможці груп, до других – ті, хто фінішував другим.

    Отже, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрічаються:

    «Зальцбург» (Австрія) – «Баварія» (Німеччина)

    «Спортінг» (Португалія) – «Манчестер Сіті» (Англія)

    «Бенфіка» (Португалія) – «Аякс (Нідерланди)

    «Челсі» (Англія) – «Лілль» (Франція)

    «Атлетіко» (Іспанія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія)

    «Вільярреал» (Іспанія) – «Ювентус» (Італія)

    «Інтер» (Італія) – «Ліверпуль» (Англія)

    «Парі Сен-Жермен» (Франція) – «Реал» (Іспанія)

    Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15, 16, 22 та 23 лютого, другі матчі можна буде побачити 8, 9, 15 та 16 березня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жеребкування Ліга чемпіонів
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    Ліга чемпіонів. Результати жеребкування 1/8 фіналу