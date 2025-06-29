«Оргазм буде у всіх жінок». Прихильниця Путіна зробила дивну заяву про фігурне катання

Рудковська є фігуранткою санкційних списків України

Російська телеведуча та музична продюсерка Яна Рудковська, яка відома своє підтримкою війни проти України, зробила напрочуд дивну заяву про фігурне катання. Про це повідомляє «Главком».

Рудковська розповіла про ідею льодового шоу, в якому мають взяти участь колишні російські фігуристи Євген Плющенка та Олексій Ягудін.

«Я, звичайно, мрію, щоб Олексій обов'язково хоч би в одному проєкті відкатав із Євгеном, щоб можна було показати двох метрів старої школи на одному льоду. Мені здається, оргазм буде у всіх жінок одночасно. Олексій – це великий спортсмен із фантастичною харизмою», – розповіла Яна Рудковська.

Варто зазначити, що Яна Рудковська є дружиною Євгена Плющенка.

Плющенко та Рудковська є фігурантами санкційних списків України.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.