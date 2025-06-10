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«Зелені чоловічки» в Естонії? Глава німецької розвідки зробив прогноз щодо дій РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Зелені чоловічки» в Естонії? Глава німецької розвідки зробив прогноз щодо дій РФ
Каль також зазначив, що його контакти з американськими колегами переконали його в тому, що вони серйозно ставляться до російської загрози
фото: Scanpix / DPA / Britta Pedersen

«Ми майже впевнені – і маємо розвіддані, що це підтверджують – що Україна є лише етапом на шляху Росії на Захід»

Глава Федеральної служби розвідки Німеччини Бруно Каль заявив, що Росія має намір випробувати рішучість Альянсу НАТО, зокрема розширюючи своє протистояння із Заходом за межі України. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters.

Глава Федеральної служби розвідки Німеччини, зазначив, що його відомство має чіткі розвідувальні дані про те, що російські посадовці вважають колективні оборонні зобов’язання, закріплені в НАТО, такими, що вже не мають практичної сили.

«Ми майже впевнені – і маємо розвіддані, що це підтверджують – що Україна є лише етапом на шляху Росії на Захід», – сказав Каль. Водночас він наголосив – це не означає, що Німеччина очікує руху російських танкових армій на Захід.

Не розкриваючи деталей щодо джерел розвідки, Каль зазначив, що російські посадовці передбачають конфронтації, які не дотягують до повномасштабної війни, але можуть перевірити, чи справді США виконають свої зобов’язання щодо взаємодопомоги відповідно до статті Пʼятої Північноатлантичного договору.

«Їм не потрібно направляти танкові армії для цього. Достатньо відправити «зелених чоловічків» до Естонії, щоб «захистити» нібито пригнічену російську меншину», – заявив він, маючи на увазі російську окупацію Криму у 2014 році. Каль також зазначив, що його контакти з американськими колегами переконали його в тому, що вони серйозно ставляться до російської загрози.

Нагадаємо, Російська Федерація продовжує нарощувати озброєння. Для того, аби підготуватися до нападу на НАТО, їй знадобиться до пʼяти років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Як зазначив генсек альянсу, росіяни відновлюють свої збройні сили за допомогою китайських технологій, виробляючи зброю швидше, ніж очікувалося. Рютте наголосив, що за три місяці країна виробляє стільки, скільки НАТО за рік. Тільки цього року російська оборонна промисловість випустить 1,5 тис. танків, 3 тис. бронетранспортерів і 200 ракет «Іскандер».

Як повідомлялося, міністр оборони США Піт Гегсет упевнений, що країнам НАТО вдасться домовитися взяти на себе зобов'язання наростити витрати на оборону до 5% ВВП до саміту альянсу в Гаазі. Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що міністри оборони «узгодять амбітний новий набір цілей щодо можливостей, щоб забезпечити безпеку нашого мільярда людей, зберігаючи сильну систему стримування та оборони».

Саміт НАТО відбудеться 24-25 червня на майданчику World Forum у Гаазі. Це перший за всю історію альянсу випадок, коли Нідерланди приймають такий саміт. Очікується участь понад шести тисяч делегатів і двох тисяч журналістів з 32 країн-членів НАТО та партнерів.

Також Північноатлантичний альянс просить європейські країни-члени посилити можливості наземної протиповітряної оборони впʼятеро, аби заповнити прогалину у відповідь на загрозу російської агресії.

До слова, Велика Британія збудує 12 ударних атомних підводних човнів у рамках програми Aukus, щоб «дати відсіч російській агресії». Флот буде розширено за рахунок підводних човнів типу Ssn-Aukus з ядерною установкою та звичайним озброєнням. Вони будуть розроблені в рамках Aukus – військового альянсу Австралії, Великої Британії та США. 

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Теги: НАТО розвідка війна росія

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