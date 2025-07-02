Головна Думки вголос Рефат Чубаров
search button user button menu button
Рефат Чубаров Голова  Меджлісу кримськотатарського народу

П'ять причин російської істерії та ненависті до Азербайджану

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Про ескалацію стосунків між РФ і Азербайджаном

• 1 •

Посилення самостійної, незалежної та суверенної зовнішньої політики Азербайджану.

• 2 •

Зростання впливу Туреччини на Південному Кавказі, зміцнення союзу Азербайджану та Туреччини, потепління відносин між Вірменією та Туреччиною.

• 3 •

Посилення ролі Організації тюркських держав, у якій Азербайджан посідає важливе місце. Кінець російсько-центричної моделі політики на пострадянському просторі. Сприйняття Москвою єдності тюркських держав як чинника активізації тюркських етносів у самій Росії.

• 4 •

Підтримка Азербайджаном територіальної цілісності України. Не визнання спроб анексії Росією Криму та інших окупованих територій України. Надання Азербайджаном гуманітарної допомоги Україні.

• 5 •

Посилення ролі Азербайджану на європейському енергетичному ринку.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Азербайджан путінський режим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майже 40% військового бюджету США йде на утримання персоналу
Країни із найбільшим оборонним бюджетом у 2025 році: інфографіка
Вчора, 10:02
З початку 2025 року на «Спірідоновській» було видобуто близько 214 тис. тонн вугілля
У Кузбасі зупинилася робота однієї з найбільших шахт через невиплату зарплат
Вчора, 03:19
Незважаючи на зусилля медиків, Козуб помер
Під час змагань загинув чемпіон Росії з мотокросу
29 червня, 10:29
У своїй петиції заявники наполягали, що рішення фінської влади порушує законодавство Європейського Союзу
Європарламент відхилив розгляд петиції щодо фінсько-російського кордону
27 червня, 19:06
Окупанти завели кримінальну справу на письменника і військовослужбовця
Окупанти оголосили Жадана в розшук
24 червня, 14:22
Зустріч Лукашенка зі спецпосланцем США Кітом Келлогом
Що насправді обговорювали Келлог і Лукашенко
21 червня, 21:55
За словами президента, країни G7 готові збільшити військову підтримку України та разом відбудовувати країну
G7 розгляне всі варіанти посилення тиску на Росію – Зеленський
18 червня, 11:06
Окупант Шевченко загинув на війні проти України
ЗСУ на фронті ліквідували російського суддю та тренера з кікбоксингу
13 червня, 11:26
Окупанта Райського було знищено у Суджі (Курська область) 30 березня 2025 року
Залишилася однорічна дитина. На Курщині ЗСУ ліквідували фаната клубу «Зеніт»
5 червня, 13:40

Рефат Чубаров

П'ять причин російської істерії та ненависті до Азербайджану
П'ять причин російської істерії та ненависті до Азербайджану
Роковини референдуму «про державний і правовий статус Криму». Що треба знати тим, хто «святкує»
Роковини референдуму «про державний і правовий статус Криму». Що треба знати тим, хто «святкує»
Ми чекали на цю радісну подію. Наріман Джелял вже на волі!
Ми чекали на цю радісну подію. Наріман Джелял вже на волі!
Кримський міст у стані коми
Кримський міст у стані коми
Кримський міст вже не допоможе? Росіяни шукають варіанти втечі з Криму
Кримський міст вже не допоможе? Росіяни шукають варіанти втечі з Криму
«Всекримський референдум», що заклав бомбу під майбутнє України
«Всекримський референдум», що заклав бомбу під майбутнє України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 липня: ситуація на фронті
190K
Лімузини, водії, помічники та кухарка. Названо експрезидента, який перейшов на довічне утримання держави
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 липня 2025
95K
Пасажирський азербайджанський літак збито за наказом Міноборони РФ – ЗМІ
51K
Коли завершиться загострення на фронті? Прогноз Буданова
42K
Азербайджан б’є по «базових налаштуваннях» Кремля

Новини

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua