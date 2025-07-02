П'ять причин російської істерії та ненависті до Азербайджану

Про ескалацію стосунків між РФ і Азербайджаном

• 1 •

Посилення самостійної, незалежної та суверенної зовнішньої політики Азербайджану.

• 2 •

Зростання впливу Туреччини на Південному Кавказі, зміцнення союзу Азербайджану та Туреччини, потепління відносин між Вірменією та Туреччиною.

• 3 •

Посилення ролі Організації тюркських держав, у якій Азербайджан посідає важливе місце. Кінець російсько-центричної моделі політики на пострадянському просторі. Сприйняття Москвою єдності тюркських держав як чинника активізації тюркських етносів у самій Росії.

• 4 •

Підтримка Азербайджаном територіальної цілісності України. Не визнання спроб анексії Росією Криму та інших окупованих територій України. Надання Азербайджаном гуманітарної допомоги Україні.

• 5 •

Посилення ролі Азербайджану на європейському енергетичному ринку.