П'ять причин російської істерії та ненависті до Азербайджану
Про ескалацію стосунків між РФ і Азербайджаном
• 1 •
Посилення самостійної, незалежної та суверенної зовнішньої політики Азербайджану.
• 2 •
Зростання впливу Туреччини на Південному Кавказі, зміцнення союзу Азербайджану та Туреччини, потепління відносин між Вірменією та Туреччиною.
• 3 •
Посилення ролі Організації тюркських держав, у якій Азербайджан посідає важливе місце. Кінець російсько-центричної моделі політики на пострадянському просторі. Сприйняття Москвою єдності тюркських держав як чинника активізації тюркських етносів у самій Росії.
• 4 •
Підтримка Азербайджаном територіальної цілісності України. Не визнання спроб анексії Росією Криму та інших окупованих територій України. Надання Азербайджаном гуманітарної допомоги Україні.
• 5 •
Посилення ролі Азербайджану на європейському енергетичному ринку.