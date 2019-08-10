Зінченко розпочав новий сезон англійської Прем’єр-ліги з розгрому команди Ярмоленка (відео)



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Хет-триком у цьому матчі відзначився Рахім Стерлінґ Укрінформ

Чинні чемпіони розтрощили «молотобійців» на їхньому полі

У стартовому турі англійської Прем’єр-ліги чинні чемпіони, «Манчестер Сіті» розгромили в Лондоні «Вест Гем Юнайтед». Ця зустріч могла бути українським дербі в Англії, однак вінґер «молотобійців» Андрій Ярмоленко не потрапив до заявки, залишивши лівого оборонця «міщан» Олександра Зінченка «на самоті».

«Вест Гем Юнайтед» - «Манчестер Сіті» - 0:5

Голи: 0:1 – Ґабріель Жезус (35). 0:2 – Стерлінґ (51). 0:3 – Стерлінґ (75). 0:4 – Серхіо Аґуеро (86). 0:5 – Стерлінґ (90+1)

«Вест Гем»: Фабіанскі – Раян Фредерікс, Бальбуена, Ісса Діоп, Крессвелл (к) – Джек Вілшир (Снодґрасс, 56), Деклан Райс – Феліпе Андерсон (Чічаріто, 66), Лансіні, Антоніо (Форнальс, 46) – Себастьєн Алле. Тренер – Мануель Пеллеґріні

«Вест Гем»: Едерсон – Кайл Вокер, Джон Стоунс, Ляпорт, Олександр Зінченко – Кевін Де Брюйне (Ількай Ґюндоґан, 79), Родрі, Давід Сілва (к) (Фоден, 80) – Марез, Ґабріель Жезус (Серхіо Аґуеро, 69), Стерлінґ. Тренер – Хосеп Ґвардіола

Суддя: Майкл Дін

Попередження: Бальбуена (61), Феліпе Андерсон (62) – Кайл Вокер (87), Стерлінґ (90+3)

10 серпня. Лондон. Олімпійський стадіон. 59 870 глядачів

Хет-триком у цій зустрічі відзначився крайній нападник «Сіті» Рахім Стерлінґ.

Зауважимо, що сезон в АПЛ стартував у п’ятницю. В стартовому матчі «Ліверпуль» розгромив 4:1 «Норвіч».