УЄФА визначив найкращий гол сезону в єврокубках (відео)
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Переможцем став гол Мессі в Лізі чемпіонів
УЄФА підбив підсумки з визначення найкращого голу сезону в єврокубках.
Переможцем став гол капітана «Барселони» Ліонеля Мессі в ворота англійського «Ліверпуля» в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів (3:0).
...and here it is— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 9, 2019
A stunning free-kick from the @FCBarcelona captain! #UCL #GoalOfTheSeason pic.twitter.com/nUHfJVPuBl
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