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    УЄФА визначив найкращий гол сезону в єврокубках (відео)

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    УЄФА - УЄФА визначив найкращий гол сезону в єврокубках (відео)
    УЄФА
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    Переможцем став гол Мессі в Лізі чемпіонів

    УЄФА підбив підсумки з визначення найкращого голу сезону в єврокубках.

    Переможцем став гол капітана «Барселони» Ліонеля Мессі в ворота англійського «Ліверпуля» в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів (3:0).

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