УЄФА визначив найкращий гол сезону в єврокубках (відео)

Переможцем став гол Мессі в Лізі чемпіонів

УЄФА підбив підсумки з визначення найкращого голу сезону в єврокубках.

Переможцем став гол капітана «Барселони» Ліонеля Мессі в ворота англійського «Ліверпуля» в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів (3:0).

