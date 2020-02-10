Ломаченка змушують пояснити за «вєжлівих людей»



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До відповіді, Василю Instagram поета

Вася мовчить як риба - мабуть, не знайшов потрібної рими

Один з кращих кікбоксерів світу, тимчасовий чемпіон FEA в суперважкій вазі, українець Павло Журавльов звернув увагу на скандальні віршики боксера Василя Ломаченка, в яких він необачно славив окупантів.

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Журавльов записав з даного приводу влог та звернувся до боксера за поясненнями:

«Василь був більше захоплений текстом, і не додивився відео до кінця. І ось цей напис: «Спасибі вєжлівим людям», ми в Україні останні 6 років вже знаємо, хто ці «вежлівиє люди», він просто не бачив.

Триколор на формі військових можна було і не побачити. Але найкращим варіантом буде коментар самого Василя про те, як він ставиться до «вєжлівих людей», і чи варто їм говорити «спасибі».

Хотів би побачити дохідливе пояснення Василя, не в віршах. Щоб ті, хто хвилюється, - перестали хвилюватися, а ті, хто радіють, - перестали або продовжили радіти.

Тема ролика дуже делікатна. Питання віри не асоціюється з озброєними людьми. У вченні Ісуса Христа я не знаходив людей з автоматом. Асоціація віри і зброї у мене зараз асоціюється з агресією. Не з захистом свого дому, а з анексією й експансією».

Кікбоксер пристидив боксера Автор: Блог Павла Журавльова

Боксер Ломаченко ніяк не коментував звернення – він зайнятий. Василь нині рахує майбутні гонорари за бій з Теофімо Лопесом – бій, якій пройде навесні 2020 року, має принести боксеру найбільшій гонорар в його кар’єрі.

Проте не мовчить друг Ломаченка – боксер Усик, але він своїм кривдникам відповідає віршами.