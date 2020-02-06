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    Усик, щоб образити ветерана АТО, тимчасово став поетом

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    Олександр Усик влашутвав вірш-баттл - Усик, щоб образити ветерана АТО, тимчасово став поетом
    Олександр Усик влашутвав вірш-баттл
    Інстаграм поета

    Цей бій Усику не виграти

    Славетний український боксер-важковаговик Олександр Усик вкотре продемонстрував дивне роздвоєння особистості – патріота у ринзі та «ватника» у душі.

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    Приводом для чергового камінг-ауту стала заява ветерана війни на Донбасі та власника мережі Pizza Veterano Леоніда Остальцева.

    Він в ефірі одного з каналів констатував тупість багатьох відомих спортсменів, які не бажають визнавати російську агресію. Остальцев навів приклади Усика та його побратима Василя Ломаченка.

    "Нас оточують не тільки Ломаченки, Усики та інші мавпи. Є величезна кількість гідних людей, які розуміють, що відбувається у країні, і не бояться називати речі своїми іменами", - заявив ветеран війни.

    Усика ці слова чомусь образили й він вирішив відповісти, але не просто так, а поезією.

    У себе в Instagram поет-боксер виклав дуже дивного вірша, який обігрує «пацанські» стандарти поведінки та різні жаргонні конструкції – зокрема, лайливу – «На словах ты Лев Толстой, а на деле х…й простой»  (подаємо мовою оригіналу, бо українською Усик не може). Останню фразу лірик виніс у заголовок.

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    На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем.

    Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

    А ось, власне, сама «поезія»:

    "Может, я и обезьяна, так твердит один осел. Ты прости меня за слово, без обиды, ты – ковбой.

    Сильный, бороду ты носишь, мышцы крепкие твои, на словах ты Терминатор, а по сути первый блин.

    Всех пугаешь пистолетом, не забудь мушку спилить, а то больно будет это, будет тяжко заходить.

    Голословные ребята научитесь говорить, а еще лучше учитесь не болтать, а сотворить".

    Леонід Остальцев у боргу не залишився та заявив, що у будь-який раз готовий повторити свої слова Усика в очі.

    Після того боксер «злився»  - мабуть, пішов писати нового віршика. А перед чим потер коментар Остальцева. Так хто ж нині «холостий»?

    Джерело: Главком СПОРТ

    бокс ветеран скандал Олександр Усик спорт поза політикою
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