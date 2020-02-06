Усик, щоб образити ветерана АТО, тимчасово став поетом
Цей бій Усику не виграти
Славетний український боксер-важковаговик Олександр Усик вкотре продемонстрував дивне роздвоєння особистості – патріота у ринзі та «ватника» у душі.
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Приводом для чергового камінг-ауту стала заява ветерана війни на Донбасі та власника мережі Pizza Veterano Леоніда Остальцева.
Він в ефірі одного з каналів констатував тупість багатьох відомих спортсменів, які не бажають визнавати російську агресію. Остальцев навів приклади Усика та його побратима Василя Ломаченка.
"Нас оточують не тільки Ломаченки, Усики та інші мавпи. Є величезна кількість гідних людей, які розуміють, що відбувається у країні, і не бояться називати речі своїми іменами", - заявив ветеран війни.
Усика ці слова чомусь образили й він вирішив відповісти, але не просто так, а поезією.
У себе в Instagram поет-боксер виклав дуже дивного вірша, який обігрує «пацанські» стандарти поведінки та різні жаргонні конструкції – зокрема, лайливу – «На словах ты Лев Толстой, а на деле х…й простой» (подаємо мовою оригіналу, бо українською Усик не може). Останню фразу лірик виніс у заголовок.
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А ось, власне, сама «поезія»:
"Может, я и обезьяна, так твердит один осел. Ты прости меня за слово, без обиды, ты – ковбой.
Сильный, бороду ты носишь, мышцы крепкие твои, на словах ты Терминатор, а по сути первый блин.
Всех пугаешь пистолетом, не забудь мушку спилить, а то больно будет это, будет тяжко заходить.
Голословные ребята научитесь говорить, а еще лучше учитесь не болтать, а сотворить".
Леонід Остальцев у боргу не залишився та заявив, що у будь-який раз готовий повторити свої слова Усика в очі.
Після того боксер «злився» - мабуть, пішов писати нового віршика. А перед чим потер коментар Остальцева. Так хто ж нині «холостий»?
Джерело: Главком СПОРТ