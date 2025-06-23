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Ломаченко відреагував на обстріл рідного міста, але забув згадати про Росію

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ломаченко відреагував на обстріл рідного міста, але забув згадати про Росію
Росія зруйнувала ліцей у Білгород-Дністровському

Ломаченко побажав всім миру

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко прокоментував обстріл ліцею в його рідному місті Білгород-Дністровському. Про це повідомляє «Главком».

«Сьогодні трагічний день для всіх акерманців! Учора ще були посмішки та радість на обличчях людей, які прийшли на випускний, а сьогодні сльози та гіркота! Школа яку закінчив, до якої ходили наші діти, була цинічно обстріляна ракетам! Царство Небесне загиблим! Сил і здоров'я видужати пораненим! Мир Всім», – написав Ломаченко російською мовою.

Варто зазначити, що у своєму дописі Ломаченко не згадав, що саме Росія обстріляла його рідне місто.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що ліцей фактично повністю зруйнований. 

«Жоден із таких російських ударів не є випадковим – російська армія точно знає, куди бʼє. І це – демонстративні удари. Керівництво Росії не збирається змінюватись, не збирається зі своєї волі завершувати війну. Саме тому потрібне реальне та болісне для Росії посилення тиску й санкцій. Ми зараз захищаємо себе від російських ударів. Але якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв, лікарень та звичайних житлових будинків і в інших країнах Європи – усюди, куди російські вбивці зможуть влучити. Треба зупиняти вбивства та удари. Треба тиснути на Росію», – додав президент. 

Нагадаємо, у ніч на 20 червня російські безпілотники атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу

Теги: Одещина Василь Ломаченко війна

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