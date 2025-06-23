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Катар завдасть удару у відповідь по Ірану

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Катар завдасть удару у відповідь по Ірану
фото з відкритих джерел

Іран атакував американські бази в Катарі

Катар заявив, що залишає за собою право відповісти після того, як Іран обстріляв військову базу США «Аль-Удейд» у Досі у відповідь на атаку США на іранські ядерні об'єкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Сьогодні Іран випустив шість балістичних ракет у бік американських військових об'єктів у Катарі. Зокрема, ракети були націлені на авіабазу «Аль-Удейд» – найбільший об'єкт військово-повітряних США в регіоні Перської затоки.

Іранське державне телебачення Irib повідомляє про початок операції «Башарат аль-Фатх» проти американських баз. 

Нагадаємо, у ніч на неділю США завдали ударів по Натанзу, Фордо та Ісфахану в Ірані. Президент США Дональд Трамп заявив, що американським силам напередодні вдалося запобігти загрозі з боку Ірану, фактично «вирвавши бомбу з його рук» до того, як Тегеран зміг її застосувати. До слова, президент США Дональд Трамп не виключає можливості зміни влади в Ірані. 

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі виступив із різкою заявою у відповідь на атаки Сполучених Штатів Америки по іранських мирних ядерних об'єктах. Він назвав дії США «серйозним порушенням Статуту ООН, міжнародного права та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)».

Після цього заступника голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв опублікував пост із критикою ударів США по Ірану. На його думку, американська операція не досягла своєї мети, Іран з неї вийде сильнішим, а низка країн готова безпосередньо направити Ірану свій ядерний боєкомплект.

Трамп відреагував на ядерні погрози Медведєва.

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Теги: Іран Катар Дмитро Медведєв війна США

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