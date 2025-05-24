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Лінія фронту станом на 23 травня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 23 травня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 24 травня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському, Лиманському та Курському напрямках

З початку доби загарбник завдав двох ракетних та 53 авіаційних ударів, застосували вісім ракет та скинули 75 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1277 дронів-камікадзе та здійснили 3987 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. 

Новини війни в Україні

24 травня станом на 22:00 відбулося 160 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку було знешкоджено 144 окупанти, 89 з них – безповоротно. Також знищено два автомобілі, два мотоцикли, дев’ять БпЛА та один термінал супутникового зв’язку. Крім того, пошкоджено два мотоцикли та одну реактивну систему залпового вогню противника.

На Харківському напрямку

Сьогодні ворог п’ять разів атакував в районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Кругляківка та Вовчанські Хутори.

Лінія фронту станом на 23 травня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив чотири атаки на позиції наших оборонців в напрямках Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки, досі триває бій у одній локації.

Лінія фронту станом на 23 травня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку 

З початку доби російські загарбники 21 раз атакували неподалік населених пунктів Копанки, Липове, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в напрямку Карпівки, Григорівки, Греківки, Ольгівки. Два боєзіткнення не вщухають до цього часу.

Лінія фронту станом на 23 травня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Нашими захисниками було відбито три ворожі атаки в районах Білогорівки, Виїмки та Переїзного.

Лінія фронту станом на 23 травня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Чотири атаки відбили наші захисники, ворог йшов вперед західніше Андріївки та в напрямку Предтечиного і Білої Гори.

Лінія фронту станом на 23 травня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Дружби, Диліївки, Кримського, Торецька, Щербинівки, Петрівки та в напрямках Плещіївки і Яблунівки. Наші оборонці успішно відбили 13 атак, один бій триває.

Лінія фронту станом на 23 травня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Росіяни 42 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Зоря, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Малинівка, Сухий Яр, Новосергіївка, Муравка, Троїцьке та Андріївка, до цього часу триває одне боєзіткнення. Авіаударів зазнали Зоря, Новоторецьке, Софіївка, Коптєвє, Довга Балка, Полтавка, Шахове та Сухий Яр.

Лінія фронту станом на 23 травня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 18 ворожих штурмових дій поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Шевченко, Веселе, Вільне Поле, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль, ще чотири боєзіткнення тривають дотепер. Противник завдав авіаударів по районах Новодарівки, Новополя, Перебудови та Комара.

Лінія фронту станом на 23 травня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують стримувати противника, загарбник протягом доби провів 37 штурмових дій на позиції українських підрозділів, одне боєзіткнення триває дотепер. Ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому 15 керованих бомб, та здійснив 209 артилерійських обстрілів, п’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 23 травня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1186-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: війна ЗСУ Генштаб

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