Російські окупанти пошкодили залізничний вокзал в Одесі

Пошкоджено контактну мережу та рейки, постраждалих немає

У ніч на 20 червня російські безпілотники атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

За інформацією компанії, унаслідок атаки пошкоджень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка. Інші об’єкти вокзального комплексу не постраждали.

«На щастя, обійшлося без постраждалих. Фахівці Укрзалізниці вже працюють над ліквідацією наслідків», – зазначили в «Укрзалізниці».

Фахівці підприємства оперативно розпочали відновлювальні роботи. За словами представників компанії, усі пошкодження будуть усунуті у максимально стислі терміни.

Рух поїздів здійснюється за графіком.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано понад 10 влучань, виникли масштабні пожежі. Полум’ям повністю було охоплено чотириповерховий житловий будинок. Рятувальники врятували три особи, ще шість евакуювали. Під час ліквідації пожежі та порятунку людей на рятувальників обвалилися конструкції – постраждали троє вогнеборців, зараз вони у лікарні в стабільному стані.

Крім того, постраждав 23-поверховий житловий будинок – вогонь охопив 18, 19 і 20 поверхи. Евакуйовано 600 осіб. Із заблокованої квартири врятовано трьох осіб, серед них двоє дітей. Пожежі також охопили ще п'ять житлових будинків і три автомобілі.

Раніше «Главком» повідомляв, внаслідок обстрілу Харкова, який стався 7 червня, «Укрзалізниця» зазнала важких втрат серед своїх співробітників, які працювали на Дитячій залізниці. Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський розповів про стан постраждалих від обстрілу.

Також «Главком» інформував, що в ніч проти 6 червня росіяни масовано атакували Україну. Загарбники пошкодили колії в Київській області. Внаслідок цього поїзди будуть слідувати резервним маршрутом.

До слова, голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський емоційно відреагував на те, як після обстрілів у Києві зросли ціни на таксі. Все через те, що було пошкоджено колії метрополітену між станціями «Дарниця» та «Лівобережна».