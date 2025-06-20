Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Російські окупанти пошкодили залізничний вокзал в Одесі

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
Російські окупанти пошкодили залізничний вокзал в Одесі
Пошкоджено залізничний вокзал в Одесі після удару дронів РФ
фото: ілюстративне / photoshare

Пошкоджено контактну мережу та рейки, постраждалих немає

У ніч на 20 червня російські безпілотники атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

За інформацією компанії, унаслідок атаки пошкоджень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка. Інші об’єкти вокзального комплексу не постраждали.

«На щастя, обійшлося без постраждалих. Фахівці Укрзалізниці вже працюють над ліквідацією наслідків», – зазначили в «Укрзалізниці».

Фахівці підприємства оперативно розпочали відновлювальні роботи. За словами представників компанії, усі пошкодження будуть усунуті у максимально стислі терміни.

Рух поїздів здійснюється за графіком.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано понад 10 влучань, виникли масштабні пожежі. Полум’ям повністю було охоплено чотириповерховий житловий будинок. Рятувальники врятували три особи, ще шість евакуювали. Під час ліквідації пожежі та порятунку людей на рятувальників обвалилися конструкції – постраждали троє вогнеборців, зараз вони у лікарні в стабільному стані.

Крім того, постраждав 23-поверховий житловий будинок – вогонь охопив 18, 19 і 20 поверхи. Евакуйовано 600 осіб. Із заблокованої квартири врятовано трьох осіб, серед них двоє дітей. Пожежі також охопили ще п'ять житлових будинків і три автомобілі.

Раніше «Главком» повідомляв, внаслідок обстрілу Харкова, який стався 7 червня, «Укрзалізниця» зазнала важких втрат серед своїх співробітників, які працювали на Дитячій залізниці. Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський розповів про стан постраждалих від обстрілу.

Також «Главком» інформував, що в ніч проти 6 червня росіяни масовано атакували Україну. Загарбники пошкодили колії в Київській області. Внаслідок цього поїзди будуть слідувати резервним маршрутом. 

До слова, голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський емоційно відреагував на те, як після обстрілів у Києві зросли ціни на таксі. Все через те, що було пошкоджено колії метрополітену між станціями «Дарниця» та «Лівобережна». 

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця росія дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міжнародна система дала збій ще на початку війни РФ проти України
Чому США не підтримали спільне комюніке G7?
17 червня, 14:14
Пошкоджений будинок у Києві
Масована атака Росії на Україну, багато руйнуваннь та загиблих: головне за ніч
25 травня, 07:17
Врятовані лелеченята
На Київщині під час обстрілу загинула мама-лелека – прикрила собою пташенят
24 травня, 18:51
За допомогою SIM-карт противник може бачити у режимі онлайн, куди летять «шахеди» та проводити аеророзвідку
Українські SIM-карти в «шахедах»: Рада викликає мобільних операторів
29 травня, 06:39
Мірра Андрєєва та її сестра Еріка зробили фото з гірськолижником Єнджієвським та довіреною особою Путіна Олюніним
ЗМІ викрили шосту ракетку світу, яка лайкала пости на підтримку війни
7 червня, 14:34
На фото можна побачити масштабне горіння, в небо здіймається густий чорний дим
В Енгельсі палає нафтобаза: ранкові фото
6 червня, 08:33
Результати вогневого ураження уточнюються
Генштаб підтвердив ураження заводу «Резоніт»
12 червня, 10:16
Рятувальні роботи в Києві тривають
Атака на Київ: за ніч деблоковано тіла шістьох загиблих (оновлено)
18 червня, 09:20
Роберт Бровді та Андрій Клименко з першого дня широкомасштабної завжди пліч-о-пліч
Стало відомо, хто тепер очолить бригаду «Птахи Мадяра»
Вчора, 06:18

Новини

Російські окупанти пошкодили залізничний вокзал в Одесі
Російські окупанти пошкодили залізничний вокзал в Одесі
Удар Росії по Одесі: з'явилися фото наслідків
Удар Росії по Одесі: з'явилися фото наслідків
Окупанти атакували Одесу дронами: загорілась багатоповерхівка, пошкоджено навчальний заклад
Окупанти атакували Одесу дронами: загорілась багатоповерхівка, пошкоджено навчальний заклад
В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
В Одесі знайшли тіло безвісти зниклої семирічної дитини, є підозрюваний
В Одесі знайшли тіло безвісти зниклої семирічної дитини, є підозрюваний
Розкрадали кошти на поховання воїнів: викрито посадовців Одеської міськради
Розкрадали кошти на поховання воїнів: викрито посадовців Одеської міськради

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2025
34K
На вокзалах України замайорів біло-чорний прапор: що означають ці кольори
30K
У Львові невідомі запустили виробництво на арештованому заводі Медведчука
24K
Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей – заступник командира полку «Азов»
20K
Безугла погрожує перейти в опозицію

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua