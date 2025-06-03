Білий дім заявив, що переговори України та РФ стали можливими завдяки Трампу

Білий дім: Минулого року в цей час було немислимо, щоб Росія та Україна вели прямі переговори

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що адміністрації Дональда Трампа вдалося зробити значний прогрес у напрямку мирного розв’язання російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг.

«Я просто хотіла б нагадати, якого прогресу ми досягли лише за чотири місяці. Минулого року в цей час було немислимо, щоб Росія та Україна вели прямі переговори. Саме завдяки наполегливості та рішучості президента покласти край цій війні ці країни вчора сіли за стіл переговорів», – сказала Керолайн Левітт.

🇺🇸Рік тому неможливо було б повірити у перемовини між Україною та Росією, - Білий дім



Прессекретарка Білогго дому Керолайн Левітт заявила, що адміністрація Дональда Трампа досягла великого прогресу на шляху мирного врегулювання російсько-української війни/ pic.twitter.com/CNR0vZBSr1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 3, 2025

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Після завершення годинних перемовин українські посадовці зробили низку заяв. Так, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути.

Документ, з яким українська делегація поїхала до Стамбула на переговори, містить положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Голова російської делегації Володимир Мединський після завершення перемовин у Стамбулі зробив низку заяв, які стосуються обміну військовополонених, перебігу війни та припинення вогню. Так, РФ передала меморандум із двох частин українській стороні. У ньому представлені умови Москви для припинення вогню та мирної угоди. Фактично, позиція Москви залишається незмінною, повідомив український чиновник журналістам Axios.

Також українська делегація на переговорах у Стамбулі запропонувала РФ провести зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.