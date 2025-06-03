Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім заявив, що переговори України та РФ стали можливими завдяки Трампу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Білий дім заявив, що переговори України та РФ стали можливими завдяки Трампу
Керолайн Левітт заявила, що адміністрація Дональда Трампа досягла великого прогресу щодо врегулювання російсько-української війни
фото: скриншот з відео

Білий дім: Минулого року в цей час було немислимо, щоб Росія та Україна вели прямі переговори

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що адміністрації Дональда Трампа вдалося зробити значний прогрес у напрямку мирного розв’язання російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг.

«Я просто хотіла б нагадати, якого прогресу ми досягли лише за чотири місяці. Минулого року в цей час було немислимо, щоб Росія та Україна вели прямі переговори. Саме завдяки наполегливості та рішучості президента покласти край цій війні ці країни вчора сіли за стіл переговорів», – сказала Керолайн Левітт.

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Після завершення годинних перемовин українські посадовці зробили низку заяв. Так, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути. 

Документ, з яким українська делегація поїхала до Стамбула на переговори, містить положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Голова російської делегації Володимир Мединський після завершення перемовин у Стамбулі зробив низку заяв, які стосуються обміну військовополонених, перебігу війни та припинення вогню. Так, РФ передала меморандум із двох частин українській стороні. У ньому представлені умови Москви для припинення вогню та мирної угоди. Фактично, позиція Москви залишається незмінною, повідомив український чиновник журналістам Axios.

Також українська делегація на переговорах у Стамбулі запропонувала РФ провести зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте також:

Теги: США війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині в саду фермерів зростає чотири сорти груш
На Черкащині родина побудувала грушевий бізнес
4 травня, 20:15
Хегсет заявив, що вони ліквідують «надлишкову структуру сил для оптимізації та впорядкування керівництва»
Міністр оборони США Хегсет скоротив на 20% найвищі військові чини
6 травня, 08:28
Внаслідок диверсії знищено обладнання трансформаторної підстанції
Партизани влаштували диверсію в Підмосков'ї
8 травня, 06:20
За час вторгнення сім'я полковника купила чотири автівки за заниженими цінами
Фермер у погонах. Звільнений тиловик казково збагатився під час війни
12 травня, 19:18
Україна та союзники розглядають нову зустріч з РФ – Зеленський
Україна та союзники розглядають нову зустріч з РФ – Зеленський
19 травня, 21:51
Діти із ожирінням стають проблемою у Америці
Дональд Трамп звернув увагу на велику проблему серед американських дітей
23 травня, 08:13
23 травня під час обміну Росія забрала до себе кілька десятків громадян України, засуджених за держзраду
«Велике переселення» колаборантів. Кого з українців забрала Росія (список)
24 травня, 05:26
Сенатори спробують винести санкційний законопроєкт на голосування, не чекаючи «зеленого світла» від Трампа
Сенат готовий ввести санкції проти РФ навіть без згоди Трампа – The Telegraph
26 травня, 08:43
Наступний саміт G7 відбудеться 15-17 червня в Канаді
Як зупинити Путіна? Зеленський розказав, що запропонує на саміті G7
28 травня, 10:30

Політика

Білий дім заявив, що переговори України та РФ стали можливими завдяки Трампу
Білий дім заявив, що переговори України та РФ стали можливими завдяки Трампу
Чому Пекін остерігається розмови Сі Цзіньпіна з Трампом? Інсайди від Politico
Чому Пекін остерігається розмови Сі Цзіньпіна з Трампом? Інсайди від Politico
Українська делегація зустрілася із Келлогом у США: деталі
Українська делегація зустрілася із Келлогом у США: деталі
Українці знайшли слабке місце Росії: роз'яснення експосла США
Українці знайшли слабке місце Росії: роз'яснення експосла США
Трамп приділяє все менше уваги питанням України – ABC News
Трамп приділяє все менше уваги питанням України – ABC News
Карта з російським Кримом: у Женеві стався скандал
Карта з російським Кримом: у Женеві стався скандал

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
236K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 червня: ситуація на фронті
109K
Кремль прокоментував операцію СБУ «Павутина»
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 червня 2025
63K
Собі – заводи, чоловікові – слона і мотоцикл. Стало відомо, як Марина Порошенко хотіла ділити майно у Крижопільському суді
34K
Британський полковник назвав чотири сценарії ядерного удару Путіна у відповідь на операцію «Павутина»
30K
Білий дім розповів про реакцію Трампа на операцію СБУ «Павутина»

Новини

Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
Сьогодні, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Сьогодні, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
Вчора, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua