Опитування показало, скільки українців виступають проти територіальних поступок

Соціологи: Українці хочуть миру, готові до важких дискусій і компромісів, але українці відкидають вимоги до капітуляції

У всіх регіонах переважна більшість (64-71%) відкидають варіант з офіційним визнанням окупації

Категорично проти жодних територіальних поступок виступають 52% опитаних українців. Як передає «Главком», про це свідчать дані всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Згідно з дослідженням, порівняно з лютим 2025 року ситуація не змінилася. Порівняно з лютим 2025 року ситуація не змінилася. Так, 52% українців категорично проти жодних територіальних поступок (у лютому 2025 року – 50%). Готові прийняти певні територіальні втрати – 38% (у лютому 2025 року – 39%).

Графік 1. З яким з цих тверджень щодо можливих компромісів для досягнення миру з росією Ви згодні в більшій мірі? kiis.com.ua

«Якщо мова йде офіційне визнання окремих територій частиною Росії, то переважна більшість (68%) будуть проти. Готові прийняти – 24%. Також абсолютна більшість – 78% – відкидають передачу під контроль Росії територій, які контролюються Україною. Готові прийняти – лише 15%. Єдиний варіант, де принаймні є простір для дискусій – де-факто визнання контролю Росії без визнання де-юре. Навіть у цьому випадку 43% готові прийняти, а категорично проти – 48%. Проте як показували інші опитування, якщо «мирний план» буде включати гарантії безпеки та інші важливі для майбутнього України складові, то без ентузіазму, але більше половини можуть прийняти такий сценарій завершення війни», – пояснюють соціологи.

Графік 2. З яким з цих тверджень щодо можливих компромісів для досягнення миру з росією Ви згодні в більшій мірі? kiis.com.ua

У всіх регіонах (тобто і на Заході, і в Центрі, і на Півдні, і на Сході) переважна більшість (64-71%) відкидають варіант з офіційним визнанням окупації. Аналогічно абсолютна більшість незалежно від регіону (76-80%) відкидають передання під контроль Росії неокупованих територій. Тобто якщо йдеться про такі трактування «територіальних поступок», то помітно консолідовану позицію, яка неістотно відрізняються у всіх регіонах країни.

Опитування показує, що питання територіальних втрат є надзвичайно чутливим для українців і, зокрема, значну роль відіграє, як саме інтерпретуються «територіальні втрати». Таким чином, українці хочуть миру, українці готові до важких дискусій і компромісів, але українці відкидають вимоги до капітуляції.

До слова, 74% українців підтримують ініціативу 30-денного перемир’я без будь-яких умов. Крім того, 53% респондентів вважають нещодавній візит президента Володимира Зеленського до Туреччини успішним. Про це свідчать дані останнього опитування соціологічної групи «Рейтинг», передає «Главком».

Нагадаємо, за результатами опитування «Левада-центру», все більше росіян хочуть завершення війни з Україною. У травні 2025 року 64% респондентів висловилися за мирні переговори. Це найвищий показник за весь час повномасштабного вторгнення, передає «Главком».

Ще у березні таких було на 6% менше, а тих, хто хоче продовження війни – лише 28%. Найбільше миру хочуть жінки, молодь до 24 років, мешканці сіл, а також ті, хто вважає, що країна йде неправильним шляхом і не підтримує російського диктатора Володимира Путіна.

Також наприкінці весни 2025 року серед українців зросла готовність до тривалої війни. До того готовність терпіти війну знижувалася. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані опитування КМІС.

Інститут соціології регулярно ставить запитання «скільки ще часу ви готові терпіти війну». Від початку вторгнення до травня 2024 року ситуація практично не змінювалися: стабільно близько 71-73% відповідали, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (і ще 2-5% говорили про 1 рік).