«Тоттенгем» залишився без тренера. Конте вимагає $12 млн

«Шпор» має очолити найкращий італійський наставник

Англійський «Тоттенхем» оголосив про звільнення португальського фахівця Нуну Ешпіріту Санту з посади головного тренера. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Позиції Санту похитнулися після поразки команди в матчі 10 туру англійської Прем'єр-ліги з «Манчестер Юнайтед» (0:3). Раніше повідомлялося, що як кандидати на посаду головного тренера «шпор» розглядаються співвітчизники Санту – наставник «Порту» Сержіу Консейсау та Паулу Фонсека, який раніше очолював «Шахтар» та «Рому». Також серед претендентів італієць Антоніо Конте.

Останнім клубом Конте був «Інтер». Італієць тренував команду з 2019 до 2021 року. З «Інтером» Антоніо став чемпіоном Італії. Проте вже 26 травня 2021 року італієць та клуб розірвали контракт за взаємною згодою.

Конте, за неофіційною інформацією, хоче зарплатню $12 млн на рік. Перемовини тренера з «Тоттенгемом» розпочнуться 1 листопада.