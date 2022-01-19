Ярославський анонсував прибуття армії легіонерів у «Металіст»

Харківський клуб готується до вищої ліги

Власник харківського «Металіста» Олександр Ярославський розповів про амбіції його команди у Кубку України. Зазначимо, що Металіст візьме участь у турнірі Winter Сuр 2022.

«Я б не замахувався на перемогу в Кубку України. Подивимося, як ми зіграємо із «Зорею», а там буде видно. Як новачки адаптуються. Ви знаєте, що ми придбали вже сімох новачків. Ціла армія легіонерів та українців у це зимове міжсезоння поповнить «Металіст». Потрібно виграти у Зорі. Нічиї в цій грі бути не може, тому переможець піде з поля лише один», – сказав Ярославський.

«Металіст» впевнено лідирує в чемпіонаті України серед команд першої ліги і напевно вийде до Прем’єр-ліги.

Раніше Ярославський пообіцяв створити гідну конкуренцію «Динамо» й «Шахтарю» у вищій лізі.

Матч 1/4 фіналу Кубка України між «Металістом» та «Зорею» відбудеться 1 березня.