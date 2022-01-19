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    Ярославський анонсував прибуття армії легіонерів у «Металіст»

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    Олександр Ярославський хоче вивести харківський клуб на провідні ролі в українському футболі - Ярославський анонсував прибуття армії легіонерів у «Металіст»
    Олександр Ярославський хоче вивести харківський клуб на провідні ролі в українському футболі
    фото: ФК Металіст

    Харківський клуб готується до вищої ліги

    Власник харківського «Металіста» Олександр Ярославський розповів про амбіції його команди у Кубку України. Зазначимо, що Металіст візьме участь у турнірі Winter Сuр 2022.

    «Я б не замахувався на перемогу в Кубку України. Подивимося, як ми зіграємо із «Зорею», а там буде видно. Як новачки адаптуються. Ви знаєте, що ми придбали вже сімох новачків. Ціла армія легіонерів та українців у це зимове міжсезоння поповнить «Металіст». Потрібно виграти у Зорі. Нічиї в цій грі бути не може, тому переможець піде з поля лише один», – сказав Ярославський.

    «Металіст» впевнено лідирує в чемпіонаті України серед команд першої ліги і напевно вийде до Прем’єр-ліги.

    Раніше Ярославський пообіцяв створити гідну конкуренцію «Динамо» й «Шахтарю» у вищій лізі.

    Матч 1/4 фіналу Кубка України між «Металістом» та «Зорею» відбудеться 1 березня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Ярославський ФК «Металіст»
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    Ярославський анонсував прибуття армії легіонерів у «Металіст»