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    Луческу відправив чемпіона і володаря Кубку України до угорського клубу

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    Богдан Лєднєв спробує зарекомендувати себе в Європі - Луческу відправив чемпіона і володаря Кубку України до угорського клубу
    Богдан Лєднєв спробує зарекомендувати себе в Європі
    фото: ФК Динамо

    Лєднєв один рік гратиме на правах оренди за «Фехервар»

    Півзахисник київського «Динамо» Богдан Лєднєв продовжить кар’єру на правах оренди в угорському «Фехерварі». Угода між клубами розрахована на 1 рік. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

    Богдан Лєднєв дебютував за першу команду «Динамо» у жовтні 2017 року в кубковому матчі проти «Олександрії» (3:2). Того ж сезону з 16-ма забитими м’ячами став найкращим бомбардиром молодіжної першості України та срібним призером турніру.

    У 2018-2020 рр. Лєднєв виступав на правах оренди за луганську «Зорю», а влітку 2020 року повернувся до «Динамо», завоювавши свій перший трофей на дорослому рівні – Суперкубок України.

    Тренер команди Мірча Луческу переважно випускав Богдана на заміну, то, ймовірно, й надав йому шанс спробувати себе в чемпіонаті Угорщини.

    На рахунку 23-річного півзахисника – 32 матчі за першу команду київського «Динамо» та два голи. Чемпіон України та володар Кубку України сезону 2020/21 у складі «біло-синіх».

    За «Фехервар» виступає ще один українець - Іван Петряк.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Богдан Леднєв ФК «Фехервар»
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    Луческу відправив чемпіона і володаря Кубку України до угорського клубу