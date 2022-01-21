Луческу відправив чемпіона і володаря Кубку України до угорського клубу

Богдан Лєднєв спробує зарекомендувати себе в Європі

Лєднєв один рік гратиме на правах оренди за «Фехервар»

Півзахисник київського «Динамо» Богдан Лєднєв продовжить кар’єру на правах оренди в угорському «Фехерварі». Угода між клубами розрахована на 1 рік. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Богдан Лєднєв дебютував за першу команду «Динамо» у жовтні 2017 року в кубковому матчі проти «Олександрії» (3:2). Того ж сезону з 16-ма забитими м’ячами став найкращим бомбардиром молодіжної першості України та срібним призером турніру.

У 2018-2020 рр. Лєднєв виступав на правах оренди за луганську «Зорю», а влітку 2020 року повернувся до «Динамо», завоювавши свій перший трофей на дорослому рівні – Суперкубок України.

Тренер команди Мірча Луческу переважно випускав Богдана на заміну, то, ймовірно, й надав йому шанс спробувати себе в чемпіонаті Угорщини.

На рахунку 23-річного півзахисника – 32 матчі за першу команду київського «Динамо» та два голи. Чемпіон України та володар Кубку України сезону 2020/21 у складі «біло-синіх».

За «Фехервар» виступає ще один українець - Іван Петряк.