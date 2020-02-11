Українця Луніна визнали найкращим голкіпером туру у Сеґунді
Українець Андрій Лунін став зіркою іспанської другої ліги та надією свого нового клубу
Головна спортивна газета Іспанії - видання Marca - підбила підсумки 28-го туру у Сеґунді та подала власну версію символічної збірної вікенду.
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Приємно, що до неї потрапив український легіонер «Ов’єдо». Йому зарахували матч проти «Райо Вальєкано».
Гравець, що взагалі-то належить самому «Реалу», грає в «Ов’єдо» на правах оренди з початку року. За цей час він провів чотири гри - у них він пропустив п'ять м’ячів, але, якщо враховувати рівень захисту його клубу, це дуже пристойний результат.
Нині «Ов’єдо» бореться за збереження прописки у Сеґунді, а Лунін став ледь не головною надією клубу на це.
Джерело: Главком СПОРТ