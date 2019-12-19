Українець Лунін дебютував за «Вальядолід»



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Андрій Лунін Marca

Український воротар «Реалу» перебуває з початку сезону в оренді

Український воротар мадридського «Реалу», який перебуває в оренді в «Вальядоліді» вперше зіграв з початку сезону.

Наш голкіпер відіграв повний поєдинок 1/64 фіналу Кубка Іспанії проти «Толоси». «Вальядолід» переміг – 3:0.

«Толоса» виступає в четвертому дивізіоні іспанського чемпіонату. За весь ігровий час гравці команди завдали в бік воріт Луніна три удари. Однак жодного в площину воріт.

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У оренду до «Вальядоліда» «Реал» віддав Луніна в серпні поточного року. З того часу українець 17 разів потрапляв у заявки на матчі, але жодного разу на поле не виходив.