Лунін уже тренується з «Ов’єдо» (відео)
Андрій Лунін
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У наступному матчі українець може дебютувати за нову команду
Воротар збірної України Андрій Лунін уже розпочав тренування у складі «Ов’єдо».
Футболіст, права на якого належать мадридському «Реалу» перейшов із оренди в «Вальядоліді» на аналогічні умови в клуб другого дивізіону іспанського чемпіонату. Втім у «Ов’єдо» Луніну гарантували ігровий час, чого не було в попередній команді.
Último entrenamiento antes de viajar a Almería #RealOviedo pic.twitter.com/MUPpxmsCH4— Real Oviedo (@RealOviedo) January 15, 2020
Очікується, що за «Ов’єдо» українець дебютує вже у наступному поєдинку – 16 січня проти «Альмерії».