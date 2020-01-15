  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лунін уже тренується з «Ов’єдо» (відео)

    • Розсилка
    Андрій Лунін - Лунін уже тренується з «Ов’єдо» (відео)
    Андрій Лунін
    Твіттер

    У наступному матчі українець може дебютувати за нову команду

    Воротар збірної України Андрій Лунін уже розпочав тренування у складі «Ов’єдо».

    Футболіст, права на якого належать мадридському «Реалу» перейшов із оренди в «Вальядоліді» на аналогічні умови в клуб другого дивізіону іспанського чемпіонату. Втім у «Ов’єдо» Луніну гарантували ігровий час, чого не було в попередній команді.

    Очікується, що за «Ов’єдо» українець дебютує вже у наступному поєдинку – 16 січня проти «Альмерії».

     Читайте також: Воротар збірної України Лунін змінив команду в чемпіонаті Іспанії
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ФК Реал (Мадрид) Андрій Лунін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ