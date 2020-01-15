Лунін уже тренується з «Ов’єдо» (відео)



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Андрій Лунін Твіттер

У наступному матчі українець може дебютувати за нову команду

Воротар збірної України Андрій Лунін уже розпочав тренування у складі «Ов’єдо».

Футболіст, права на якого належать мадридському «Реалу» перейшов із оренди в «Вальядоліді» на аналогічні умови в клуб другого дивізіону іспанського чемпіонату. Втім у «Ов’єдо» Луніну гарантували ігровий час, чого не було в попередній команді.

Último entrenamiento antes de viajar a Almería #RealOviedo pic.twitter.com/MUPpxmsCH4 — Real Oviedo (@RealOviedo) January 15, 2020

Очікується, що за «Ов’єдо» українець дебютує вже у наступному поєдинку – 16 січня проти «Альмерії».

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