Воротар збірної України Лунін змінив команду в чемпіонаті Іспанії



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Андрій Лунін у «Ов’єдо» Твіттер

Український голкіпер виступатиме в другому дивізіоні

Воротар футбольної збірної України Андрій Лунін, права на якого належать мадридському «Реалу», змінив клуб у Іспанії.

Наш голкіпер залишив «Вальядолід» та перейшов також на правах оренди до «Ов’єдо».

Наразі «Ов’єдо» посідає 17-те місце в другому дивізіоні чемпіонату Іспанії. Новий клуб гарантує українцю місце в складі.

До «Вальядоліда» мадридці віддали в оренду нашого голкіпера на початку поточного сезону, однак той з того часу зіграв лише в двох поєдинках. Зокрема у останньому Лунін двома сейвами в серії післяматчевих пенальті допоміг «Вальядоліду» вийти в 1/16 Кубка Іспанії.

Андрій Лунін перейшов до мадридського «Реалу» з луганської «Зорі» в червні 2018 року за 9 мільйонів євро, уклавши угоду на шість сезонів.