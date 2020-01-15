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    Воротар збірної України Лунін змінив команду в чемпіонаті Іспанії

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    Андрій Лунін у&nbsp;&laquo;Ов&rsquo;єдо&raquo; - Воротар збірної України Лунін змінив команду в чемпіонаті Іспанії
    Андрій Лунін у «Ов’єдо»
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    Український голкіпер виступатиме в другому дивізіоні

    Воротар футбольної збірної України Андрій Лунін, права на якого належать мадридському «Реалу», змінив клуб у Іспанії.

    Наш голкіпер залишив «Вальядолід» та перейшов також на правах оренди до «Ов’єдо».

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    Наразі «Ов’єдо» посідає 17-те місце в другому дивізіоні чемпіонату Іспанії. Новий клуб гарантує українцю місце в складі.

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    До «Вальядоліда» мадридці віддали в оренду нашого голкіпера на початку поточного сезону, однак той з того часу зіграв лише в двох поєдинках. Зокрема у останньому Лунін двома сейвами в серії післяматчевих пенальті допоміг «Вальядоліду» вийти в 1/16 Кубка Іспанії.

    Андрій Лунін перейшов до мадридського «Реалу» з луганської «Зорі» в червні 2018 року за 9 мільйонів євро, уклавши угоду на шість сезонів.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Лунін
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