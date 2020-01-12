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    Українець Лунін врятував «Вальядолід» у Кубку Іспанії (відео)

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    Лунін&nbsp;врятував &laquo;Вальядолід&raquo; у серії пенальті - Українець Лунін врятував «Вальядолід» у Кубку Іспанії (відео)
    Лунін врятував «Вальядолід» у серії пенальті
    ФК «Вальядолід»

    Наш воротар яскраво зіграв у матчі проти «Марбельї»

    Воротар збірної України та мадридського «Реалу» Андрій Лунін, який виступає в оренді за «Вальядолід», яскраво зіграв у матчі 1/32 фіналу Кубка Іспанії проти «Марбельї».

    Наш голкіпер допоміг своїй теперішній команді вийти в наступний раунд турніру. Лунін відіграв увесь ігровий час поєдинку. Зустріч закінчилася за нічийного рахунку – 1:1.

    «Вальядолід» переміг у серії післяматчевих пенальті – 4:1. Лунін відбив два пенальті з трьох.

    Пропущений у основний ігровий час м’яч став для Луніна першим у складі «Вальядоліда». Загалом це був лише другий матч українця за команду.

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    Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що «Реал» може достроково розірвати орендну угоду Луніна з «Вальядолідом» через малу кількість ігрового часу в українця.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Андрій Лунін ФК «Вальядолід»
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