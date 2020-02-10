Андрій Лунін провів шикарний матч, але не зміг зробити дива



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Лунін - найкращий гравець матчу MasFutbolMARCA via Twitter

Українець Лунін зробив феноменальний сейв, але не зміг взяти пенальті

Українця було визнано найкращим гравцем матчу 26 туру Сегунди в якому його клуб «Ов'єдо» грав проти «Райо Вальєкано». Гра завершилася з рахунком 1:1 та гра українця беспосередньо вплинула на цей результат.

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Лунін провів дуже сильну гру та кілька разів врятував свої команду. Зокрема, на 18-й хвилини українець потягнув «мертвий м’яч».

На на 75-й хвилині Лунін міг стати абсолютним героєм – за допомогою VAR у його ворота була признчено пенальті – українець майже відбив удар Леонардо Ульоа, але «але» не рахується навіть у другій іспанській лізі.

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Тим не менше, старання юного голкіпера не лишилися не поміченими – нагорода кращому гравцю – є тому підтвердженням.

Українець також був задоволений собою, про що повідомив у соцмережах.

«Є тільки один спосіб — працювати і не зупинятися! Плюс одне очко. Продовжуємо», - написав Лунін в Instagram.