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    Андрій Лунін провів шикарний матч, але не зміг зробити дива

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    Лунін - найкращий гравець матчу - Андрій Лунін провів шикарний матч, але не зміг зробити дива
    Лунін - найкращий гравець матчу
    MasFutbolMARCA via Twitter

    Українець Лунін зробив феноменальний сейв, але не зміг взяти пенальті

    Українця було визнано найкращим гравцем матчу 26 туру Сегунди в якому його клуб «Ов'єдо» грав проти «Райо Вальєкано». Гра завершилася з рахунком 1:1 та гра українця беспосередньо вплинула на цей результат.

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    Лунін провів дуже сильну гру та кілька разів врятував свої команду. Зокрема, на 18-й хвилини українець потягнув «мертвий м’яч».

    На на 75-й хвилині Лунін міг стати абсолютним героєм – за допомогою VAR у його ворота була признчено пенальті – українець майже відбив удар Леонардо Ульоа, але «але» не рахується навіть у другій іспанській лізі.

    «Ов'єдо» - «Райо Вальєкано»: огляд матчу та геройств Луніна
    Автор: LaLiga SmartBank

    Тим не менше, старання юного голкіпера не лишилися не поміченими – нагорода кращому гравцю – є тому підтвердженням.

    Українець також був задоволений собою, про що повідомив у соцмережах.

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    Hay solo un camino - trabajar y no pararse ! +1 punto seguimos

    Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

    «Є тільки один спосіб — працювати і не зупинятися! Плюс одне очко. Продовжуємо», - написав Лунін в Instagram.

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