Україна ледве не створила сенсацію в біатлонній естафеті на Кубку світу

Половину дистанції українські спортсмени трималися в двійці лідерів

Чудову естафетну гонку видала чоловіча збірна України з біатлону на етапі Кубку світу в шведському Естерсунді. Вона зупинилася в кроці від п’єдесталу і напевно була б з нагородою, якби на третьому етапі в Богдана Цимбала витримали нерви і він не заробив коло штрафу.

Перед Олімпіадою в Пекіні, яка відбудеться в лютому 2022 року, тренери експериментують. За збірну України на перших етапах бігли лідери Артем Прима і Дмитро Підручний. На екваторі гонки наш капітан передав естафету другим з гандикапом у 14 секунд від третього місця. Біг Богдан Цимбал і на перший вогневий рубіж він прийшов другим. Так добіг до «стійки», де його спіткала невдача. Запустив чотири кулі в «молоко», побіг коло штрафу і втратив більше хвилини.

Антон Дудченко, який був фінішером, за медалі вже не боровся, проте зумів зберегти високу п’яту позицію.

А перемогу в естафеті традиційно здобула збірна Норвегії. Другою фінішувала Франція, третіми-четвертими стали ОКР і Німеччина.

П'ятого грудня у чоловіків пройде гонка переслідування, а жінки змагатимуться в естафеті.

Раніше хорошу гонку переслідування провела Юлія Джима.