Українці виграли два «золота» й дві «бронзи» на чемпіонаті світу в Києві

Другий день поспіль скарбничка нашої команди поповнилася двома нагородами

На чемпіонаті світу зі стрибків у воду серед юніорів, який цими днями проходить в Києві, збірна України виграла вже чотири нагороди. Сьогодні, четвертого грудня, скарбничка нашої команди поповнилася ще одною золотою медаллю і однією бронзовою.

Перемогу здобула Ксенія Байло. «Бронзу» на метровому трампліні вона переплавила на «золото» з 10-метрової вишки.

Другу медаль чемпіонату здобув і Данило Коновалов, який учора був першим на триметровому трампліні, а сьогодні в цій же категорії, але в синхронних стрибках, з Богданом Чижовським, виграв бронзову нагороду.

Чемпіонат світу триватиме до 9 грудня.