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    Українці виграли два «золота» й дві «бронзи» на чемпіонаті світу в Києві

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    Ксенія Байло здобула другу нагороду на чемпіонаті світу - Українці виграли два «золота» й дві «бронзи» на чемпіонаті світу в Києві
    Ксенія Байло здобула другу нагороду на чемпіонаті світу
    фото з відкритих джерел

    Другий день поспіль скарбничка нашої команди поповнилася двома нагородами

    На чемпіонаті світу зі стрибків у воду серед юніорів, який цими днями проходить в Києві, збірна України виграла вже чотири нагороди. Сьогодні, четвертого грудня, скарбничка нашої команди поповнилася ще одною золотою медаллю і однією бронзовою.

    Перемогу здобула Ксенія Байло. «Бронзу» на метровому трампліні вона переплавила на «золото» з 10-метрової вишки.

    Другу медаль чемпіонату здобув і Данило Коновалов, який учора був першим на триметровому трампліні, а сьогодні в цій же категорії, але в синхронних стрибках, з Богданом Чижовським, виграв бронзову нагороду.

    Чемпіонат світу триватиме до 9 грудня.

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    Теги: стрибки у воду чемпіонат світу
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    Українці виграли два «золота» й дві «бронзи» на чемпіонаті світу в Києві