Зеленський нагородив розвідників

«Ордени та звання Герой України для них – це мінімум»

Президент Володимир Зеленський на 25 добу нового етапу війни Росії з Україною вручив державні нагороди розвідникам. Про це він сказав у своєму нічному відеозверненні.

Президент нагороджував захисників особисто. Задля безпеки розвідників, їхні імена публічно не оголошуватимуть.

«Прошу поставитись із розумінням – я не можу назвати публічно їхніх імен. Але повірте, що внесок цих людей у нашу оборону настільки вагомий, що ордени та звання Герой України для них – це мінімум, який ми можемо їм дати, щоб просто віддячити», – зауважив президент.

Як повідомлялося, Зеленський зустрівся з розвідниками. Президент подякував працівникам української розвідки за їхню надзвичайно важливу роботу у воєнний період.

Нагадаємо, президент України розказав, який вигляд буде мати пекло для окупантів.

Також він сказав, що російські військові не можуть знайти українців, які зустріли б їх із квітами – Зеленський (відео).

Напередодні президент нагородив ще 161 українського захисника.

Також він сказав, що блокадний Маріуполь будуть згадувати й через століття – Зеленський.

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