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    Події в Україні

    Зеленський нагородив розвідників

    Президент особисто вручив державні нагороди - Зеленський нагородив розвідників
    Президент особисто вручив державні нагороди
    фото: Офіс президента

    «Ордени та звання Герой України для них – це мінімум»

    Президент Володимир Зеленський на 25 добу нового етапу війни Росії з Україною вручив державні нагороди розвідникам. Про це він сказав у своєму нічному відеозверненні.

    Президент нагороджував захисників особисто. Задля безпеки розвідників, їхні імена публічно не оголошуватимуть.

    «Прошу поставитись із розумінням – я не можу назвати публічно їхніх імен. Але повірте, що внесок цих людей у нашу оборону настільки вагомий, що ордени та звання Герой України для них – це мінімум, який ми можемо їм дати, щоб просто віддячити», – зауважив президент.

    Як повідомлялося, Зеленський зустрівся з розвідниками. Президент подякував працівникам української розвідки за їхню надзвичайно важливу роботу у воєнний період.

    Нагадаємо, президент України розказав, який вигляд буде мати пекло для окупантів.

    Також він сказав, що російські військові не можуть знайти українців, які зустріли б їх із квітами – Зеленський (відео).

    Напередодні президент нагородив ще 161 українського захисника.

    Також він сказав, що блокадний Маріуполь будуть згадувати й через століття – Зеленський.

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    Теги: росія окупанти війна Герой України Володимир Зеленський Україна президент окупація державні нагороди #stoprussia
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    Зеленський нагородив розвідників