Зеленський нагородив розвідників
«Ордени та звання Герой України для них – це мінімум»
Президент Володимир Зеленський на 25 добу нового етапу війни Росії з Україною вручив державні нагороди розвідникам. Про це він сказав у своєму нічному відеозверненні.
Президент нагороджував захисників особисто. Задля безпеки розвідників, їхні імена публічно не оголошуватимуть.
«Прошу поставитись із розумінням – я не можу назвати публічно їхніх імен. Але повірте, що внесок цих людей у нашу оборону настільки вагомий, що ордени та звання Герой України для них – це мінімум, який ми можемо їм дати, щоб просто віддячити», – зауважив президент.
Як повідомлялося, Зеленський зустрівся з розвідниками. Президент подякував працівникам української розвідки за їхню надзвичайно важливу роботу у воєнний період.
Нагадаємо, президент України розказав, який вигляд буде мати пекло для окупантів.
Також він сказав, що російські військові не можуть знайти українців, які зустріли б їх із квітами – Зеленський (відео).
Напередодні президент нагородив ще 161 українського захисника.
Також він сказав, що блокадний Маріуполь будуть згадувати й через століття – Зеленський.
- Зеленський подякував подружжю голлівудських акторів за допомогу Україні
- Джонсон зідзвонився із Зеленський та пообіцяв лобіювати інтереси України на зустрічі G7
- Зеленський звернувся до Кнесету: українці 80 років тому рятували євреїв (відео)
- Ми переможемо. Зеленський опублікував англомовне відео про війну
- Зеленський дорікнув НАТО: якби Україна була членом альянсу, війна б не почалася