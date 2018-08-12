Марина Бех виборола срібну медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики
-
Розсилка
Українка вже в першій спробі стрибнула на 6.60 м і вийшла в лідери
У Берліні триває чемпіонат Європи з легкої атлетики.
Українка Марина Бех посіла друге місце у стрибках в довжину, виборов срібло.
Марина Бех вже в першій спробі стрибнула на 6.60 м і вийшла в лідери.
Згодом українку обійшла німкеня Малайка Міхамбо, яка показала 6.75 м.
А потім кращий результат показали британки Шара Проктор (6.69) і Язмін Сойєрс (6.66).
В п’ятій спробі Бех показала свій кращий результат в сезоні (6.67) і повернулась на третє місце.
В останній спробі українка стрибнула ще далі (6.73) і піднялась на друге місце.
У підсумку, Марина Бех – срібний призер чемпіонату Європи, а чемпіонкою стала Міхамбо.
Нагадаємо, раніше Україна виборола шість медалей на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Берліні.
Золото на дистанції спортивної ходьби на 50 км виграв Мар’ян Закальницький.
Аліна Цвілій стала срібним призером на дистанції спортивної ходьби на 50 км.
Сергій Никифоров виборов бронзову медаль у стрибках у довжину.
Анна Рижикова взяла срібло в бігу на 400 м з бар’єрами.
Українка Наталія Прищепа стала чемпіонкою в бігу на 800 метрів.
Інша українка Ольга Ляхова виборола на 800 м бронзу.
Джерело: Укрінформ