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    Марина Бех виборола срібну медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

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    Марина Бех - Марина Бех виборола срібну медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики
    Марина Бех

    Українка вже в першій спробі стрибнула на 6.60 м і вийшла в лідери

    У Берліні триває чемпіонат Європи з легкої атлетики.

    Українка Марина Бех посіла друге місце у стрибках в довжину, виборов срібло.

    Марина Бех вже в першій спробі стрибнула на 6.60 м і вийшла в лідери.

    Згодом українку обійшла німкеня Малайка Міхамбо, яка показала 6.75 м.

    А потім кращий результат показали британки Шара Проктор (6.69) і Язмін Сойєрс (6.66).

    В п’ятій спробі Бех показала свій кращий результат в сезоні (6.67) і повернулась на третє місце.

    В останній спробі українка стрибнула ще далі (6.73) і піднялась на друге місце.

    У підсумку, Марина Бех – срібний призер чемпіонату Європи, а чемпіонкою стала Міхамбо.

    Нагадаємо, раніше Україна виборола шість медалей на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Берліні.

    Золото на дистанції спортивної ходьби на 50 км виграв Мар’ян Закальницький.

    Аліна Цвілій стала срібним призером на дистанції спортивної ходьби на 50 км.

    Сергій Никифоров виборов бронзову медаль у стрибках у довжину.

    Анна Рижикова взяла срібло в бігу на 400 м з бар’єрами.

    Українка Наталія Прищепа стала чемпіонкою в бігу на 800 метрів.

    Інша українка Ольга Ляхова виборола на 800 м бронзу.

    Джерело: Укрінформ

    чемпіонат Європи легка атлетика
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