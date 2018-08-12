Марина Бех виборола срібну медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марина Бех

Українка вже в першій спробі стрибнула на 6.60 м і вийшла в лідери

У Берліні триває чемпіонат Європи з легкої атлетики.

Українка Марина Бех посіла друге місце у стрибках в довжину, виборов срібло.

Марина Бех вже в першій спробі стрибнула на 6.60 м і вийшла в лідери.

Згодом українку обійшла німкеня Малайка Міхамбо, яка показала 6.75 м.

А потім кращий результат показали британки Шара Проктор (6.69) і Язмін Сойєрс (6.66).

В п’ятій спробі Бех показала свій кращий результат в сезоні (6.67) і повернулась на третє місце.

В останній спробі українка стрибнула ще далі (6.73) і піднялась на друге місце.

У підсумку, Марина Бех – срібний призер чемпіонату Європи, а чемпіонкою стала Міхамбо.

Нагадаємо, раніше Україна виборола шість медалей на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Берліні.

Золото на дистанції спортивної ходьби на 50 км виграв Мар’ян Закальницький.

Аліна Цвілій стала срібним призером на дистанції спортивної ходьби на 50 км.

Сергій Никифоров виборов бронзову медаль у стрибках у довжину.

Анна Рижикова взяла срібло в бігу на 400 м з бар’єрами.

Українка Наталія Прищепа стала чемпіонкою в бігу на 800 метрів.

Інша українка Ольга Ляхова виборола на 800 м бронзу.

Джерело: Укрінформ