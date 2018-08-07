Закальницький завоював перше золото України на чемпіонаті Європи з легкої атлетики
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Наш спортсмен випередив чинного чемпіона Олімпійських ігор словака Матея Тота на 55 секунд
Ходок Мар'ян Закальницький завоював першу золоту медаль збірної України на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Берліні.
Українець вибився в лідери після перших 30 км дистанції, зумів зберегти за собою перше місце і подолав 50 км за 3:46:32 години, випередивши чинного чемпіона Олімпійських ігор словака Матея Тота на 55 секунд.
Таким чином, Закальницький вперше в своїй кар'єрі завоював медаль континентальної першості.
На дистанції виступали ще двоє українців, Іван Банзерук і Валерій Літанюк, але вони не зуміли пробитися в трійку призерів.
Зазначимо, що ходоки першими розігрували медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який в 2018 році проходить в межах першого в історії об'єднаного чемпіонату Європи з літніх видів спорту.
Джерело: xsport.ua