Закальницький завоював перше золото України на чемпіонаті Європи з легкої атлетики



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Мар'ян Закальницький

Наш спортсмен випередив чинного чемпіона Олімпійських ігор словака Матея Тота на 55 секунд

Ходок Мар'ян Закальницький завоював першу золоту медаль збірної України на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Берліні.

Українець вибився в лідери після перших 30 км дистанції, зумів зберегти за собою перше місце і подолав 50 км за 3:46:32 години, випередивши чинного чемпіона Олімпійських ігор словака Матея Тота на 55 секунд.

Таким чином, Закальницький вперше в своїй кар'єрі завоював медаль континентальної першості.

На дистанції виступали ще двоє українців, Іван Банзерук і Валерій Літанюк, але вони не зуміли пробитися в трійку призерів.

Зазначимо, що ходоки першими розігрували медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який в 2018 році проходить в межах першого в історії об'єднаного чемпіонату Європи з літніх видів спорту.

Джерело: xsport.ua