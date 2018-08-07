Цвілій стала срібним призером чемпіонату Європи з легкої атлетики і принесла Україні другу медаль



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Аліна Цвілій

При цьому вона встановила національний рекорд

Ходок Аліна Цвілій принесла збірній України другу медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики, який проходить в Берліні.

23-річна українка вийшла на друге місце після 12 км дистанції і навіть зуміла пробитися в лідери на позначці 34 км, але не змогла утримати лідерство.

Втім, це не завадило їй встановити новий рекорд України в спортивній ходьбі на 50 км - 4:12:44 години і завоювати дебютну медаль чемпіонату Європи - срібло.

Перше місце залишилося за чинною чемпіонкою світу досвідченою 38-річною спортсменкою з Португалії Інес Енрікес, яка випередила Цвілій на 3 хвилини і 23 секунди.

Також на цій дистанції виступали українки Христина Юдкіна і Василина Вітовчук, які встановили свої особисті рекорди і зайняли четверте і п'яте місця відповідно.

Нагадаємо, перше золото для України на чемпіонаті Європи приніс українець Мар'ян Закальницький.

Джерело: xsport.ua