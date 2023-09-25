Екснападник київського «Динамо» Мілевський у лікарні у важкому стані – футболіст Алієв.
Подробиць про стан ексфорварда «Динамо» на даний момент немає
Екснападник київського «Динамо» і збірної України Артем Мілевський був госпіталізований і перебуває у лікарні у важкому стані. Про це повідомив друг знаменитого нападника і колишній партнер по команді Олександр Алієв в Instagram.
«Всім привіт. Хочу прояснити ситуацію по Артему Мілевському. Слава богу, вдалося його покласти в лікарню. Він вже протягом 5 днів там. Стан, звичайно, дуже важкий. Але нічого, лікарі борються», – написав Алієв.
Він також зазначив, що лікування Мілевського оплатив президент «Динамо» Ігор Суркіс.
Більше подробиць про стан ексфорварда «Динамо» на даний момент немає.
Нагадаємо, у січні 2022 року стало відомо, що колишній нападник київського «Динамо» Артем Мілевський повертається у футбол.
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