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Екснападник київського «Динамо» Мілевський у лікарні у важкому стані – футболіст Алієв.

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Екснападник київського «Динамо» Мілевський у лікарні у важкому стані – футболіст Алієв.
фото: Артем Мілевський/Instagram

Подробиць про стан ексфорварда «Динамо» на даний момент немає

Екснападник київського «Динамо» і збірної України Артем Мілевський був госпіталізований і перебуває у лікарні у важкому стані.  Про це повідомив друг знаменитого нападника і колишній партнер по команді Олександр Алієв в Instagram.

«Всім привіт. Хочу прояснити ситуацію по Артему Мілевському. Слава богу, вдалося його покласти в лікарню. Він вже протягом 5 днів там. Стан, звичайно, дуже важкий. Але нічого, лікарі борються», – написав Алієв.

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Він також зазначив, що лікування Мілевського оплатив президент «Динамо» Ігор Суркіс.

Більше подробиць про стан ексфорварда «Динамо» на даний момент немає.

Нагадаємо, у січні 2022 року стало відомо, що колишній нападник київського «Динамо» Артем Мілевський повертається у футбол. 

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Теги: спорт НОВИНИ ФУТБОЛУ Артем Мілевський

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