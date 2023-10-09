Естонського тренера з футболу наздогнала карма після привітання Путіна

Фахівець зазначив, що не очікував такої реакції на свою публікацію

В Естонії футзальна команда «Смсраха» звільнила головного тренера Володимира Йовановича. Про це повідомив естонський національний мовник ERR.

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Керівник клубу Андрій Головін звільнив сербського фахівця через його привітання з днем народження на адресу російського президента Володимира Путіна.

«Ми припинили співпрацю через некоректну поведінку тренера в соціальних мережах», – підкреслив Головін.

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Він додав, що команда не може дозволити, щоб у поточний момент, коли триває війна, головний тренер так поводився.

«Рішення про припинення співпраці Йованович прийняв із розумінням», – підкреслив Головін.

За словами Йовановича, його пост у Facebook «не мав жодного політичного підґрунтя». Він зазначив, що в Естонії знають, що серби більш миролюбиво ставляться до Росії. Екс-тренер команди додав, що, вітаючи Путіна, не думав, що це викличе таку реакцію.

Зараз команда розпочала пошук тренера, адже залишилася без наставника незадовго до старту нового сезону. Йованович очолив її наприкінці грудня 2022 року, уклавши контракт на півтора року.

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Нагадаємо, глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров пропонує «тимчасово» скасувати вибори президента Росії. Таку заяву він зробив на акції у Грозному з нагоди дня народження Володимира Путіна.