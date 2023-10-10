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Чергова спроба перевороту в Українській асоціації футболу. Нові деталі

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Чергова спроба перевороту в Українській асоціації футболу. Нові деталі
«Чергова спроба організації перевиборів в Українській асоціації футболу»
Фото: УАФ

Листи під копірку: від імені реагіональних підрозділів УАФ опубліковані ідентичні звернення

Закарпатська, Кіровоградська и Запорізька асоціації футболу написали листи в УАФ, суть яких, ідентична. А самі тексти зроблені немов під копірку, на це звернув увагу футбольний журналіст Олександр Сажко.

За його словами, йдеться про чергову спробу організації перевиборів в УАФ, яку намагаються реалізувати руками окремих обласних асоціацій, що вже були дотичні до аналогічних спроб перевороту ще в грудні минулого року.

Так, три обласні асоціації футболу (Запорізька, Кіровоградська та Закарпатська) скерували до УАФ листи у відповідь на звернення до них першого віцепрезидента УАФ Анатолія Демяненка. Він просив інформувати про збори керівних органів та прийняті на них рішення щодо скликання позачергового Конгресу УАФ. У відповідь три обласні організації звинуватили Демяненка у нібито втручанні в їхню роботу,  а також озвучили вимоги про «призначення виконувача обов'язків генерального секретаря УАФ» і про «проведення аудиту стосовно укладених посадовими особами УАФ угод про надання юридичних послуг».

«Листи написані як під копірку, два з трьох взагалі копіпаст. Лише Кіровоградська потрудилась, щоб хоч все не було однаково», – зазначає журналіст Олександр Сажко.

Для розуміння контексту, він нагадує:

  1. Саме Закарпатська асоціація футболу в кінці минулого року намагалася ініціювати Конгрес УАФ, щоб провести вибори президента організації.
  2. А Запорізька асоціація футболу в обличчі її голови Віктора Межейка начебто намагалася висунути кандидатом Андрія Шевченка. Принаймні тоді було опубліковано онлайн відповідний документ.

Але тоді Конгрес провести так і не вдалося.

Початок нового, навіть більш агресивного ніж минулого року, руху в цьому напрямку зараз може говорити про підготовку нової спроби провести вибори та змінити президента УАФ», – резюмує Сажко.

Журналіст додав, що  до всього іншого подав у відставку голова Рівненської обласної асоціації футболу Олексій Хахльов, «який був досить близьким до Павелка».

Нагадаємо, керівник УАФ Андрій Павелко перебуває під вартою у Львові. За даними журналіста Михайла Співаковського йому пропонували свободу «на наступний же день», взамін на згоду віддати посаду в УАФ Андрію Шевченку.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Українська асоціація футболу

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