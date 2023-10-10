Німеччина виступила проти рішення УЄФА повернути російських юніорів на змагання
Дев'ять країн Європи виступили проти рішення УЄФА дозволити юніорам з РФ та Білорусі виступати у нейтральному статусі.
Міністерство внутрішніх справ Німеччини виступило з критикою рішення УЄФА допустити на міжнародні турніри юнацькі збірні U-17 з Росії та Білорусі. Про це заявила глава міністерства Ненсі Фезер, яку цитує DW із посиланням на агентство SID.
«Поки президент РФ Володимир Путін продовжує війну проти України, було б абсолютно неправильно відчиняти Росії та Білорусі двері до міжнародних змагань», – заявила Фезер.
Варто зазначити, що Німецький футбольний союз (DFB) підтримав позицію УЄФА і готовий брати участь у юніорських турнірах з росіянами. При цьому дев'ять країн Європи виступили проти рішення УЄФА дозволити юніорам з РФ та Білорусі виступати у нейтральному статусі.
Нагадаємо, Міжнародний керівний орган футболу ФІФА знову дозволив участь у міжнародних змаганнях для представницьких молодіжних збірних Росії на рівні дівчат і хлопців до 17 років.
Раніше Федерація футболу Англії (FA) відмовилась грати проти юніорських команд РФ, попри рішення УЄФА негайно повернути на міжнародну арену збірну Росії U-17.
До слова, віцепрезидент УЄФА Карл-Ерік Нільссон залишив посаду керівника шведського спортивного центру після того, як видання Sky News виявило, що він голосував за скасування повної заборони Росії брати участь у міжнародних змаганнях.
Коментарі — 0