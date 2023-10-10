Роналду зізнався, коли планує завершити кар’єру

Чинний контракт Кріштіану з Аль-Насром розрахований до літа 2025 року

Кріштіану хоче зіграти на чемпіонаті світу-2026, а у 2027 році оголосить про завершення ігрової кар'єри

Нападник «Аль-Насра» Кріштіану Роналду визначився, коли та де завершить кар'єру. Про це інформує журналіст Алі Аль-Харбі.

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Кріштіану хоче зіграти на чемпіонаті світу-2026, а у 2027 році оголосить про завершення ігрової кар'єри.

Португальський зірковий виконавець роками тішив своєю грою своїх фанатів та засмучував вболівальників опонентів. Та от Кріштіану не вічний, тому все ж його легендарна кар'єра підходить до кінця. Роналду уже навіть встиг визначитись, де та коли він завершить шлях футболіста. Португалець уже повідомив босів «Аль-Насру», що він збирається продовжити із ними контракт до 2027-го року.

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Діло в тому, що Роналду ще хоче засяяти на найпрестижнішому футбольному турнірі, а саме на чемпіонаті світу, котрий відбудеться у 2026-му році у США, Канаді та Мексиці. Уже після розіграшу Мундіалю Кріштіану збирається завершити кар'єру саме у Саудівській Аравії у 2027-му році.

Кріштіану переїхав до Саудівської Аравії в грудні 2022 року і відтоді відмінно проявив себе на Близькому Сході. На рахунку португальця 25 голів і вісім гольових передач у 30 матчах.

До слова, у 2026-му році Роналду буде 41 рік. Чинний контракт Кріштіану з «Аль-Насром» розрахований до літа 2025 року.

Раніше ми повідомляли, що «Аль-Наср» переміг «Аль-Хіляль» з рахунком 2:1 у фіналі арабської Ліги чемпіонів.

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Крім того, футболіста Кріштіану Роналду, який грає за клуб «Аль-Наср», закликали заарештувати та депортувати із Саудівської Аравії за непристойний жест на адресу вболівальників