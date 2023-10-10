Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Роналду зізнався, коли планує завершити кар’єру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Роналду зізнався, коли планує завершити кар’єру
Чинний контракт Кріштіану з Аль-Насром розрахований до літа 2025 року
фото з відкритих джерел

Кріштіану хоче зіграти на чемпіонаті світу-2026, а у 2027 році оголосить про завершення ігрової кар'єри

Нападник «Аль-Насра» Кріштіану Роналду визначився, коли та де завершить кар'єру. Про це інформує журналіст Алі Аль-Харбі.

Кріштіану хоче зіграти на чемпіонаті світу-2026, а у 2027 році оголосить про завершення ігрової кар'єри.

Португальський зірковий виконавець роками тішив своєю грою своїх фанатів та засмучував вболівальників опонентів. Та от Кріштіану не вічний, тому все ж його легендарна кар'єра підходить до кінця. Роналду уже навіть встиг визначитись, де та коли він завершить шлях футболіста. Португалець уже повідомив босів «Аль-Насру», що він збирається продовжити із ними контракт до 2027-го року.

Діло в тому, що Роналду ще хоче засяяти на найпрестижнішому футбольному турнірі, а саме на чемпіонаті світу, котрий відбудеться у 2026-му році у США, Канаді та Мексиці. Уже після розіграшу Мундіалю Кріштіану збирається завершити кар'єру саме у Саудівській Аравії у 2027-му році.

Кріштіану переїхав до Саудівської Аравії в грудні 2022 року і відтоді відмінно проявив себе на Близькому Сході. На рахунку португальця 25 голів і вісім гольових передач у 30 матчах.

До слова, у 2026-му році Роналду буде 41 рік. Чинний контракт Кріштіану з «Аль-Насром» розрахований до літа 2025 року.

Раніше ми повідомляли, що «Аль-Наср» переміг «Аль-Хіляль» з рахунком 2:1 у фіналі арабської Ліги чемпіонів.

Крім того, футболіста Кріштіану Роналду, який грає за клуб «Аль-Наср», закликали заарештувати та депортувати із Саудівської Аравії за непристойний жест на адресу вболівальників

Теги: Кріштіану Роналду ФК «Аль-Наср» спорт навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловіча збірна України з футзалу здобула другу перемогу в елітному раунді кваліфікації на чемпіонат світу-2024
Збірна України розгромила Сербію у відборі на чемпіонат світу з футзалу
6 жовтня, 21:38
«Синьо-жовті» з початку матчу почали тиснути на іранського суперника та вдало діяли у атаках та блоці
Українська збірна з волейболу здобула першу перемогу у відборі на Олімпіаду-2024
2 жовтня, 15:16
Вихованець «Динамо» та ексхавбек «Зорі» Максим Казаков
Ексгравець «Зорі» розповів, чому його вигнали з «Динамо»
26 вересня, 12:28
Україна оголосила склад на жовтневі матчі кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти
Збірна України оголосила склад на жовтневі матчі кваліфікації на Євро-2024
26 вересня, 10:37
Зеленський привітав спортсменів з успішним виступом на «Іграх нескорених» (відео)
Зеленський привітав спортсменів з успішним виступом на «Іграх нескорених» (відео)
18 вересня, 20:23
РФ надовго залишиться поза грою на футбольному полі
Президент УЄФА назвав єдину умову повернення Росії на міжнародні турніри
18 вересня, 06:41
Українсько-німецька пара перемогла на турнірі WTA 250 у Японії
Українська тенісистка тріумфувала на парному турнірі WTA (відео)
16 вересня, 13:06
Денис Берінчик народився і з дитинства починав займатись боксом у місті Сорокине
Боксер Берінчик пояснив, чому не став до лав ЗСУ у 2014 році
15 вересня, 08:33
Фраттезі відкриває рахунок на користь Італії
Україна мінімально поступилася Італії й втратила позицію у кваліфікації Євро-2024
13 вересня, 00:02

Новини

Роналду зізнався, коли планує завершити кар’єру
Роналду зізнався, коли планує завершити кар’єру
Бойовики ХАМАС убили зірку ізраїльського футболу
Бойовики ХАМАС убили зірку ізраїльського футболу
УЄФА перенесла всі жовтневі матчі, які мали відбутися в Ізраїлі
УЄФА перенесла всі жовтневі матчі, які мали відбутися в Ізраїлі
Гімнаст Чепурний здобув для України «бронзу» Чемпіонату світу
Гімнаст Чепурний здобув для України «бронзу» Чемпіонату світу
Російський борець розмістив відео з закликом «повністю знищити іудеїв і згодувати їхні тіла птахам»
Російський борець розмістив відео з закликом «повністю знищити іудеїв і згодувати їхні тіла птахам»
Україна здобула сенсаційну перемогу на Чемпіонаті світу з пляжного волейболу
Україна здобула сенсаційну перемогу на Чемпіонаті світу з пляжного волейболу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Росія стягує до лінії фронту рідкісні «Гради»
41K
Патріотка чи ватниця? Колега Ніни Матвієнко розказав про «світоглядну хворобу» співачки
32K
Лавров звинуватив Україну в постачанні зброї бойовикам ХАМАС
30K
ТЦК роз’яснив, яка користь від ухилянтів на фронті
15K
Заборона Московської церкви. СБУ пропонує депутатам надійне рішення (документ)
13K
Росіяни готуються до «великого наступу на Сході»

Новини

Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:13
Заморозки та місцями дощі: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 05:54
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:18
Глава Аудиторської служби: Перевірки не перешкоджають роботі оборонних підприємств
Вчора, 14:48
КБ «ЛУЧ» просить уряд підтримати оборонно-промисловий комплекс України
Вчора, 12:52
Українські воїни відбили десятки ворожих атак на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:59

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту