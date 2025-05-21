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«Війна потребує рішень». Журналіст Бутусов заявив про мобілізацію до Нацгвардії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Війна потребує рішень». Журналіст Бутусов заявив про мобілізацію до Нацгвардії
Журналіст не уточнив, якою буде його роль у НГУ, зазначивши, що мобілізувався в травні
фото з відкритих джерел

Бутусов: Війна потребує рішень по суті, саме тому я вирішив іти в армію

Воєнний журналіст та головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов заявив, що він мобілізувався до лав Національної гвардії України. Як передає «Главком», про це він повідомив в ефірі Радіо Свобода.

Журналіст не уточнив, якою буде його роль у НГУ, зазначивши, що мобілізувався в травні. У контексті нещодавнього допису у соцмережах командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександра Ширшина він зазначив, що в Україні «не працює система», тому журналісти та військовослужбовці всіх рівнів спілкуються в фейсбуці і обговорюють проблемні питання війська.

«У нас не працює система. І ми з вами, до речі, теж неодноразово про це говорили, коли обговорювали кадрові призначення в збройних силах. Я також вважаю, що не була проблема персонально управління бойовими діями в Залужному. Так само не вважаю, що персональна проблема у веденні бойових дій – Сирський. У нас відсутня система. <...> На жаль, всі ці реакції на військових, відсутність порядку в управлінні – це результат того, що військово-політичне керівництво міряє просто все, що відбувається, виключно в інформаційній площині – в кількості лайків, в кількості репостів, в кількості реакцій в рейтингу. Війна потребує рішень по суті, саме тому я вирішив іти в армію», – додав він.

Як відомо, журналіст Юрій Бутусов часто, зокрема у своїх соцмережах, висловлюється про ситуацію в українському війську.

Нагадаємо, голова правління «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін заявив про переведення його з Міноборони до лав Держприкордонної служби. Таке повідомлення активіст розмістив у своїх соцмережах.

Як відомо, учасник галицько-донбаського гурту Nazva, музикант, вокаліст і контрабасист Павло Гоц долучився до лав Збройних сил України. Також український письменник і громадський діяч Сергій Жадан, який мобілізувався в травні 2024 року, розповів про свою посаду в Збройних силах України. За його словами, нині ві працює штаб-сержантом другої категорії служби військової журналістики секції цивільно-військового співробітництва.

До слова, шеф-кухар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво прокоментував, чи не доєднався до лав ЗСУ. Він пройшов вишкіл, щоб «зсередини зрозуміти, як функціонує полк». Як передає «Главком», про це він повідомив в instagram. Як пояснив 53-річний канадський та український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, він вирішив уточнити інформацію після того, як ЗМІ написали, що він мобілізувався.

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Теги: Юрій Бутусов мобілізація війна

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