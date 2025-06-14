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Україна розпочала безстроковий санітарний обмін полоненими

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Україна розпочала безстроковий санітарний обмін полоненими
Україна передала російській стороні поранених військовополонених безпосередньо з лінії фронту
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Поранені та хворі військовополонені – це особлива категорія

Україна першою почала безстрокові санітарні обміни з Росією. Було передано поранених полонених прямо з лінії фронту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на проєкт «Хочу жить».

Як зазначається, сьогодні, 14 червня, відбувся четвертий день обміну за формулою «всіх на всіх» у двох категоріях. Це третій етап повернення тяжкопоранених і хворих військовополонених. Перший етап відбувся 10 червня, другий 12 червня. Також до цього обміну потрапили військові віком до 25 років.

«Також сьогодні, відповідно до досягнутих у Стамбулі домовленостей, Україна першою розпочала виконання процедури за формулою «безстрокового санітарного обміну», – ідеться у повідомленні.

У Стамбулі Україна і Росія домовилися не тільки про повернення всіх полонених із пораненнями або хворобами, а й про узгодження порядку спрощеного повернення поранених військовополонених.

Тому сьогодні Україна передала російській стороні поранених військовополонених безпосередньо з лінії фронту.

Україна давно наголошує, що питання військовополонених є виключно гуманітарним, і російська сторона вперше погодилася з цим під час переговорів у Стамбулі 2 червня.

Відбувся четвертий день обміну за формулою «всіх на всіх» у двох категоріях

«Поранені та хворі військовополонені – це особлива категорія. Характер травм і поранень, отриманих унаслідок бойових дій, вимагає спеціалізованого, дороговартісного і тривалого лікування та реабілітації», – зазначають у «Хочу жить».

Нагадаємо, 14 червня Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році. Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.

Раніше 12 червня відбувся ще один етап обміну, який є є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих.

Також, 10 червня, відбувся перший етап повернення з російського полону важкопоранених і поранених воїнів. Серед звільнених – воїни Військово-морських сил, Сухопутних військ, Сили територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем ЗСУ, Прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. 

Один з українських воїнів у межах нового обміну повернувся з російського полону у свій день народження. Переважна більшість захисників потрапила у полон у перші місяці повномасштабного вторгнення, вони мають поранення та хвороби.

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Теги: росія військові обмін полоненими Україна поранення

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