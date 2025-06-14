Україна розпочала безстроковий санітарний обмін полоненими
Поранені та хворі військовополонені – це особлива категорія
Україна першою почала безстрокові санітарні обміни з Росією. Було передано поранених полонених прямо з лінії фронту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на проєкт «Хочу жить».
Як зазначається, сьогодні, 14 червня, відбувся четвертий день обміну за формулою «всіх на всіх» у двох категоріях. Це третій етап повернення тяжкопоранених і хворих військовополонених. Перший етап відбувся 10 червня, другий 12 червня. Також до цього обміну потрапили військові віком до 25 років.
«Також сьогодні, відповідно до досягнутих у Стамбулі домовленостей, Україна першою розпочала виконання процедури за формулою «безстрокового санітарного обміну», – ідеться у повідомленні.
У Стамбулі Україна і Росія домовилися не тільки про повернення всіх полонених із пораненнями або хворобами, а й про узгодження порядку спрощеного повернення поранених військовополонених.
Тому сьогодні Україна передала російській стороні поранених військовополонених безпосередньо з лінії фронту.
Україна давно наголошує, що питання військовополонених є виключно гуманітарним, і російська сторона вперше погодилася з цим під час переговорів у Стамбулі 2 червня.
«Поранені та хворі військовополонені – це особлива категорія. Характер травм і поранень, отриманих унаслідок бойових дій, вимагає спеціалізованого, дороговартісного і тривалого лікування та реабілітації», – зазначають у «Хочу жить».
Нагадаємо, 14 червня Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році. Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.
Раніше 12 червня відбувся ще один етап обміну, який є є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих.
Також, 10 червня, відбувся перший етап повернення з російського полону важкопоранених і поранених воїнів. Серед звільнених – воїни Військово-морських сил, Сухопутних військ, Сили територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем ЗСУ, Прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту.
Один з українських воїнів у межах нового обміну повернувся з російського полону у свій день народження. Переважна більшість захисників потрапила у полон у перші місяці повномасштабного вторгнення, вони мають поранення та хвороби.
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